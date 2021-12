Stále mě baví výzvy: Sania Mirza

Hajdarábád: Je jí 35 let a už má za sebou 20 slavných let v profesionálním tenise. Dosáhla toho dost, ale stále chce pokořit další vrcholy. Pro Sanii Mirzovou to byla úžasná nedokončená cesta, když v lednu příštího roku hraje své 15. Australian Open poté, co debutovala na grandslamovém turnaji v roce 2005.

Dařilo se jí na svém prvním grandslamovém tenisovém turnaji roku. S Martinou Hingisovou v roce 2016 vyhrála ženský titul ve čtyřhře, zatímco v roce 2009 získala titul ve smíšené čtyřhře s Maheshem Bhupathim a zároveň byla trojnásobnou vicemistrem na Australian Open ve smíšené čtyřhře (s Bhupathi, Horia Tekao a Evan Dodig).

Tato hyderabadská hvězda zaznamenala silný návrat k tenisu v lednu 2020 po mateřství, kdy s Nadiou Kishinok vyhrály ženský titul ve čtyřhře na Hobart International. S Číňankou Shuai Zhang vyhrály letos v září druhé mistrovství v Ostravě v České republice. Její titul ve čtyřhře byl 43. v kariéře. „Ano, rok 2021 byl pro mě dobrý a vždy je dobré být zpět ve hře, kterou tak miluji. Měl jsem silné návraty, takže se těším na rok 2022.“

Sania řekla, že hrát tenis po dlouhou dobu byla vždy velká výzva, zvláště teď, když je matkou. „Je to čím dál tím těžší, jak můj syn bude postupně chodit do školy. Musím pro svého syna dodržovat spoustu věcí. Být profesionálem je výzva.“

Na většině turnajů ji doprovází její tříletý syn Izhan. Ale loni, když Sania hrála na ostravském turnaji v České republice, byl dojemný okamžik, když nechala syna v Chicagu se svou sestrou Annam. „Toto je nejtěžší věc, kterou můžete udělat, když opustíte svého syna a hrajete turnaj. Je zřejmé, že každý rodič je ke svému dítěti připoután. Ale jako matka jsme více citově připoutáni, protože s dítětem trávíme více času. Takže když jsem odešel na ostravský turnaj jsem brečel v autě, dokud jsem nedojel na letiště“.

Tenisová hvězda řekla, že ji hra stále baví. „Pokud jsem stále schopen hrát tenis, je to proto, že mě ta hra baví. Stále cítím, že ve mně je tenis na vyšší úrovni.“

Souhlasí s tím, že velkou roli hraje kondice. „Tenis je fyzicky velmi náročný sport. Poté, co jsem se stala matkou, to začalo být těžší. Přibrala jsem, a proto je potřeba více makat. Bez kondice je velmi těžké soutěžit na nejvyšší úrovni.“

Sania říká, že Izhan ví, že jeho matka a otec (Shuaib Malik) sportují. „Pamatuji si, že před finále Ostravy říkal ve videohovoru ‚Máma přines pohár‘. Teď už tomu rozumí a byl nadšený, když jeho táta vyhrál muže zápasu na mistrovství světa T20. řekni: ‚Ach, já jsem vítěz.’“

Zpátky v Hajdarábádu Sania trénuje s Davisem Coopersem, Sakuthem Meninim a Višnuem Vardhanem. „Koncem roku odjedu do Austrálie. Trénoval jsem zde se Sakuthem Menenim a Vishnu Vardhanem. Před podpisem smlouvy řekla, že bude hrát v Austrálii za Nadiu Kishinok.“

