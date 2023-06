Odhalení tajemství atmosféry Marsu: mezník objev Evropské vesmírné agentury

Šepoty z vesmíru nikdy nepřestanou. Jsou to ozvěny minulosti, které narušují vesmírné ticho. Nabitý energií, tak zbavený všeho a absolutně ničeho. Jako obří kartonová krabice, která hraje do nekonečna a neustále se rozšiřuje. Homer Simpson řekl, že vesmír je jako kobliha. A pokud ano, každá z barevných hoblin, které ji zdobí, jsou planety, hvězdy a satelity, které tvoří tuto zvláštní galaktickou melodii. Každý z nich má svou vlastní historii, pozůstatek těch, kteří občas proklouzli mezi galaktickými lvy. Jedním z nejběžnějších je Mars.

Vyšetřování možnosti, že Na sousedním Marsu se kdysi volně pohyboval život více než časté. Studie se hromadí. Někteří mluví o starověkých řekách, které vyschly pro mnoho sluncí. Jiné vycházejí z jeho geologie. Poslední odkazuje na Atmosférický jako příběh oněch let pohřbených v červeném písku.

Od záhady života po koktejl slunečního světla

Byl to objev ExoMars sleduje tropický plyn (TGO) Evropská vesmírná agentura, která podporuje teorii, kterou vědci dříve zvažovali. A při této příležitosti vrstva plynu, která obklopuje Mars Dalo jim to myšlenku, která není menší než historická. Ukazuje se Skládá se z oxidu uhelnatého s méně těžkým uhlíkem, než očekávali. Pochybnosti začaly před rokem, kdy to byla NASA Rover zvědavosti Položení robotické nohy na Mars.

Na první pohled se to nezdá důležité. a Typické chemické termíny, kterým člověk nerozumí Zdá se, že je to podobné několika nepublikovaným objevům. Výsledek má však okamžitý překlad: Pro některé sloučeniny organické hmoty existuje vysvětlení Na bázi uhlíku – nachází se v půdě Rudé planety. Nebyly by známkou života, ale spíše výsledkem galaktického složení: Kombinace slunečního záření a složitých chemických procesů.

Fotografie od Handout / CNES / VR2Planet 2021 / AFP Poznámka Tisková agentura Francie

K tomuto závěru dospěli vědci po jejich podrobení kompletní analýza Všechna data byla TGO schopna shromáždit po osmi úžasných obletech mezi březnem a dubnem 2022. Něco jako blázen slepců. Toto je ruka, kterou NOMAD (Nadir Occultation for Mars Discovery) sehrál, aby odemkl tajemství vesmíru.

Jako v tom růžovém dortu

Shuhei Aoki Je hlavním autorem studie publikované v Planetární vědecký žurnál. „Měření poměru izotopů uhlíku v oxidu uhelnatém je účinný způsob, jak pochopit, odkud pochází organická hmota planety. Odhalte obyvatelnou historii MarsuŘekl a na několika stránkách zachytil ozvěny její planetární minulosti.

Vědecké pozadí výzkumu je jednodušší, než by naznačovaly chemické vzorce. V atmosféře jsou dva izotopy uhlíku: 12 a 13. první je převládající; Druhý, těžší. Jde jen o měření relativního množství izotopů a výsledek mluví sám za sebe. Když rover přistál v kráteru Gale, vytvořil tam několik důležitých sedimentů Psaní knihy po 3,5 miliardách let „Snadný“ úkol.

„Jakýkoli jev na Marsu, který může být způsoben životem, je důvodem k vzrušení, Naše zjištění ale ukazují jiným směremPřidán spoluautor zprávy, Yuichiro Ueno. Následuje alchymistická cesta, která je ve skutečnosti nekonečnou cestou efektů a následků. Jako na zemi. Jako v tom růžovém dortu.