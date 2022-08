Galaxy Z Fold 4 a Flip 4 zobrazují v Live Photos pomačkání obrazovky

Do premiéry Galaxy Z Fold 4 a Flip 4 zbývá jen několik dní a nové skládací skládací zařízení Samsung unikly na fotorealistické obrázky, které ukazují nové barevné možnosti, pomačkání obrazovky a další.

No_tech Na Twitteru jsem dnes zveřejnil hromadu fotek Galaxy Z Fold 4 A Galaxy Z Flip 4 v ruce čeho Koukni se Jako zaměstnanec dopravce. Obrázky pro Fold 4 se zobrazí v modrošedé barvě, zatímco Flip 4 se zobrazí v měnící se modré barvě.

U Flip 4 tento únik opravdu nepřináší žádná překvapení. Kovové části kolem pantu vypadají štíhlejší, zatímco okraje vypadají o něco více ploché ve srovnání s Flip 3. Kromě toho je to však stejný design.

Mezitím je fold 4 zajímavější. podívejte se na oblast pantu Mnoho Menší vedle externí obrazovky a jak se říká, že se objeví trošičku Širší na dosah ruky, ale těžko říct bez srovnání. Na vnitřní obrazovce vidíme kameru pod obrazovkou, ale je těžké říct, zda se něco změnilo od Fold 3 s vypnutou obrazovkou.

To největší, co můžeme z obou galerií vidět, je pomačkaný displej na Fold 4 a Flip 4. Na obou zařízeních jak se povídalo, záhyb se zdá být o něco menší a méně nápadný. tohle je mohl Je to jen proto, že tato zařízení jsou novější modely, ale proslýchalo se, že Samsung letos sníží záhyby.

Samsung představí Galaxy Z Fold 4 a Flip 4 10. srpna a Rezervace jsou nyní otevřené Na webových stránkách společnosti s dalšími zůstatky až 200 $.

