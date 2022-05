Dámská golfistka ODU se stává první, která dosáhla národního mistrovství – The Virginian-Pilot

Norfolk – Jana Milichová má za sebou nejen dobrý víkend.

Byla to kariéra, která vyvrcholila od pátku na největší scéně univerzitního golfu.

Milichová, seniorka Dominionu z České republiky, se 11. května kvalifikovala na ženský golfový turnaj divize I NCAA, který tento týden začíná v Grayhawk Golf Club ve Scottsdale v Arizoně.

Milishova je první hráčkou v historii programu, která dosáhla turnaje, na kterém se účastní pouze 12 golfistů jako jednotlivci po kvalifikaci na regionálních místech po celé zemi.

S výsledkem 1 pod 70 v poslední den turnaje Ann Arbor Regional v Michiganu dokázala Melichová něco, co trenér Monarchs Mallory Keane řekl, že nelze přehánět.

„Bylo by to ekvivalent basketbalového týmu na Final Four nebo baseballového týmu na univerzitním mistrovství světa nebo fotbalového týmu na novoročním Six Ball,“ řekl Kane. „Rozhodně je tak velký. Je velmi těžké se tam dostat.“

Melichova, jejíž křestní jméno se vyslovuje jojoJe to efektivní raketa, přesný řidič míče a inteligentní hráč z vysokého železa. Všechny tyto dovednosti budete potřebovat na kurzu Raptor v Grayhawk navrženém Tomem Faziem, zeleném, kaktusově lemovaném designu s více než 7100 yardy zadních odpališť.

„Myslím si, že se svou krátkou hrou mohu být ještě lepší,“ řekla 24letá Milichová. „Vím, že jsou některé oblasti, které mohu zlepšit. Jste v části svého života, kde víte, že některé věci nelze zlepšit, ale můžete se soustředit na věci, které zlepšit můžete.“

Už jste se hodně zlepšili. Meleshova, nováček roku na konferenci USA 2019, byla v této sezóně, která začala v září, na ODU nenápadným hráčem v sedmi z 11 turnajů.

„Mluvíme o devíti měsících dobrého a konzistentního golfu,“ řekl Kane a dodal, že Milichová musela strávit tři vyčerpávající dny v Ann Arbor, aby si upevnila místo v národním finále.

„V golfu je velmi těžké dostat se na národní šampionát. Proto to srovnávám s jinými sporty, protože si myslím, že to průměrnému fanouškovi pomáhá pochopit, jak je to důležité.“

Turnaj se skládá z 24 týmů a 12 oprávněných jednotlivců z nekvalifikovaných týmů. Milichová nastoupí mimo jiné proti singlistkám z Virginia Tech, Florida, Iowa State a Ole Miss.

Pouhé dostat se do Scottsdale nestačí pro Meleshovou, která doufá, že po skončení vysokoškolských studií zahájí kariéru v Evropě.

Řekla, že zkušenosti z kvalifikace na regionální úrovni jí dodaly sebevědomí, že dokáže využít víkendové příležitosti.

„Na každý turnaj, na který pojedete, se chcete vrátit s pohárem,“ řekla Milichová. „To je cíl, ale nechcete na sebe zbytečně tlačit. Chcete hrát s čistou hlavou. Je to cíl, ale už teď je to obrovský úspěch, na který jsem se tam kvalifikoval, a jsem opravdu spokojený. Takže si chci turnaj opravdu užít, a to je nejdůležitější.“

Kane a asistentka trenéra Rachel Johnsonová, kteří byli oba v Ann Arbor, plánovali doprovodit svého prvního žáka do Arizony, aby jim v případě potřeby poskytli užitečné rady.

Melichová má ale za sebou historii přebírání otěží na váze.

„Je opravdu nadšená pro golf,“ řekl Ken. „Baví ji trénovat. Nevadí jí tvrdá práce. Nevadí jí dlouhé hodiny. Nevadí jí jít do toho sama, kde musíte v golfu hodně udělat. Pokud máte uvnitř spalující touhu Zlepšete se, můžete. A tak je to tak trochu dokonalá kombinace tolika syrového talentu smíchaného s neuvěřitelnou pracovní morálkou.“

David Hall, [email protected]