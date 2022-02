Česko, Švédsko a Polsko si nezahrají v kvalifikaci mistrovství světa v Rusku

„Je to velmi špinavá situace a nikdo přesně neví, co se děje před jejich obličejem,“ řekl Bradley.

Lidé se uchýlili do kyjevské stanice metra poté, co ruské síly napadly Ukrajinu 24. února 2022.

Důstojník obrany USA: Rusové v raných fázích invaze vypálili více než 100 raket

V rámci zlepšování situace na Ukrajině řekl vysoký představitel obrany NBC News, že počáteční fáze ruské okupace Ukrajiny začala odpálením námořní a pozemní rakety ve 21:30.

Více než 100 ruských raket – včetně raket krátkého doletu, raket středního doletu, řízených střel, raket země-vzduch a námořních raket odpálených z Černého moře – bylo vypuštěno na začátku Salva, uvedl úředník.

Cíle jsou zatím vojenská a protivzdušná obrana, tábory, muniční sklady a 10 letišť, uvedl úředník s tím, že na žádné straně neexistuje jasné pochopení počtu obětí.

Po ruském útoku na Mariupol na Ukrajině dne 24. února 2022 se ze základny protivzdušné obrany valil dým. Jevgenij Maloletka / AB

Pozemní infiltrace začala z Běloruska v 5:00 a přesunula se na severozápad do Kyjeva. Ve stejnou dobu ruské jednotky vstoupily do Charkova na padácích.

Plný rozsah elektronického boje (rušení) a kybernetických útoků ještě není funkční, ale stále je lze používat.

Rusko použije námořní raketové údery k zacílení vládních budov, včetně center civilního obyvatelstva, s odvoláním na americké odhady o dalších krocích Ruska.

Úředník uvedl, že do oblasti ve čtvrtek pozdě dorazí několik amerických stíhaček F-35: dvě do Estonska, dvě do Litvy a dvě do Rumunska. Ve čtvrtek navíc do oblasti létalo 32 vrtulníků Apache, počasí ale mohlo přílet některých zdržet.

Úředník uvedl, že od invaze neměli ministr obrany Lloyd Austin a sbor náčelníků generálních štábů generál Mark Millie žádný kontakt se svými ruskými protějšky.