NASA vypouští kosmickou loď, aby narazila do asteroidu

NASA vyhozen Vesmírná loď V úterý v noci na misi s cílem narazit do asteroidu a otestovat, zda lze rychle uhánějící vesmírný kámen vykolejit, pokud by někdo ohrožoval Zemi.

Kosmická loď DART, zkratka pro Double Asteroid Redirection Test, odstartovala ze základny Vandenberg Space Force Base na vrcholu rakety SpaceX Falcon 9 v projektu za 330 milionů dolarů s ozvěnou „Armageddonu“ Bruce Willise.

Pokud vše půjde dobře, v září 2022 narazí přímo na Dimorphos, 525 stop široký asteroid, rychlostí 15 000 mil za hodinu.

NASA nabourá kosmickou loď do hvězdy, aby otestovala obranu rostliny: Co potřebujete vědět

„Asteroid to nezničí. Trochu ho to povzbudí,“ řekla Nancy Chabotová, vedoucí mise v Johns Hopkins Laboratory of Applied Physics, která projekt řídí.

Demorphos obíhá mnohem větší asteroid zvaný Didymus. Dvojice nepředstavuje hrozbu pro Zemi, ale poskytuje vědcům způsob, jak změřit účinnost srážky.

Dimorphos dokončí jeden cyklus Didymus každých 11 hodin 55 minut. Cílem DARTu je havárie, která zpomalí pohyb Dimorpha a způsobí jeho pád blízko k většímu asteroidu, čímž se jeho dráha zkrátí o 10 minut.

Změnu oběžné doby budou měřit teleskopy na Zemi. Minimální změna pro úkol považovaný za úspěšný je 73 sekund.

Technologie DART by mohla být užitečná při změně dráhy asteroidu roky nebo desetiletí předtím, než spadne na Zemi s potenciálem katastrofy.

Malý tlak „přidá velkou změnu v jeho budoucí poloze, takže asteroid a Země nebudou na kolizním kurzu,“ řekl Chabot.

Vědci neustále hledají asteroidy a mapují jejich cesty, aby zjistili, zda se mohou dostat k planetě.

„Ačkoli v současné době není na kolizi se Zemí žádný známý asteroid, víme, že existuje velké množství blízkozemních asteroidů,“ řekl Lindley Johnson, důstojník planetární obrany NASA. „Klíčem k planetární obraně je najít je včas, než budou představovat hrozbu šoku.“

DARTu bude trvat 10 měsíců, než dosáhne dvojice asteroidů. Ke srážce dojde ve vzdálenosti 6,8 milionů mil od Země.

Deset dní před tím DART vypustí malou pozorovací kosmickou loď poskytnutou Italskou kosmickou agenturou, která bude následovat.

DART bude streamovat video, dokud nebude zničeno při kolizi. Po třech minutách zadní vozidlo pořídí snímky místa dopadu a vymrštěných materiálů.