Český ministr říká, že posílení východního křídla NATO bude oznámeno ve Vilniusu – EURACTIV.com

Česká ministryně obrany Jana Černoková (ODS, ECR) uvedla, že oznámení o dalším posílení východního křídla NATO proběhne na červencovém summitu ve Vilniusu.

Podle Černochové by k takovému kroku došlo i bez ruského rozhodnutí rozmístit v Bělorusku taktické jaderné zbraně. Nedávný vývoj a oznámení však „posilují to, co koalice již naplánovala“.

„Bez ohledu na silná slova Ruské federace a Běloruska v posledních týdnech bude východní část ještě posílena,“ řekla Černoková. Česká televize V neděli.

„Na summitu ve Vilniusu za dva měsíce bude jasné oznámení, jak to bude provedeno a v jakém počtu,“ dodal.

Černochová pevně věří, že konec války na Ukrajině je zásadní pro toho, kdo vyjedná mírovou dohodu mezi Moskvou a Kyjevem.

Ministrovi nebude vadit vyjednávání s Čínou. „Je jedno, jestli je moderátorem západní země nebo země blízká Rusku,“ řekl.

„Celý svět by měl udělat vše pro to, aby tyto hrůzy co nejdříve skončily. Pokud je někdo, kdo to dokáže, oceňuji ho. Je mi jedno, jestli je to Čína,“ dodal.

Trval také na tom, že v důsledku mírových jednání by Ukrajina neměla ve prospěch Ruska ztratit okupovaná území, ale celé své území.

Španělský premiér Pedro Sánchez minulý týden pozval čínského prezidenta Si Ťin-pchinga k jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Na druhou stranu šéf diplomacie EU Joseph Borrell řekl, že Čína nemůže zprostředkovat mírová jednání, protože nerozlišuje mezi agresorem a agresorem. Nicméně v pátek (31. března) Borrell řekl, že Čína by mohla sehrát pomocnou roli.

(Aneta Zachová | EURACTIV.cz)