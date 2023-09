Hvězdy Harambe překypují sebevědomím před výletem do Yaounde

„Jsem hrdý na to, že mám Akidu zpět, protože můj tým je směsí mladých a zkušených hráčů. To hráčům pomůže posouvat se navzájem. Dříve jsme v národním týmu neměli profesionální hráče, ale věci se změnily a tým je nyní vyrovnaný.“ “ poznamenal Odimba.

„Je důležité, abychom uznali obrovskou obětavost a oběti, které každý člen týmu přinesl při přípravě na tuto cestu. Víme, komu čelíme, a jsme připraveni. Pro trenéra je to velký úkol, protože všechny oči jsou na já. Uděláme to.“ Dodala: „Dáváme ze sebe to nejlepší.“

„Po skončení Ligy mistrů to nebylo vůbec jednoduché. Byla to dobrá show, kde jsme se toho hodně naučili a zažili. Chci teď přinést zkušenosti do národního týmu. Jsme na to a těším se na pozitivní výsledky.“ „Řekla Akida.