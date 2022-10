Týmový šampionát LIV v Doralu umožnil nahlédnout do toho, co by mohlo být jasnou a sjednocenou budoucností golfu.

LIV Golf nalezl produkt, který má potenciál pro masovou přitažlivost, je výrazně viditelný a dokáže potrhaný sport znovu spojit.

Prvních sedm akcí úvodního ročníku LIV Golf Series vypadalo jako parta opravdu bohatých chlapů.

Občas tam byly okamžiky vzrušení a dramatu – Dustin Johnson vyhrál akci v Bostonu Tím, že ho trefil, to vypadá, jako by se snažil překonat pozemní rychlostní rekord, jen aby trefil zadní část poháru, vyskočil šest palců do vzduchu a sjel do jámy. Výraz na Johnsonově tváři byl vyvrcholením Dustina Johnsona, směsice zmatku, zmatku a „co je všechno za povyk?“

Ale těch okamžiků bylo málo.

Tento názor se v pátek u Trumpa Dorala změnil. Série dvouhry – šlo o Johnsona, který byl na dálku nejlepším hráčem – byla uzavřena a nahrazena týmovou akcí, která vypadala jako opravdová týmová akce.

LIV udělal velkou hru na týmovém formátu, když byl uveden na začátku tohoto roku, ale ve svých úvodních sedmi akcích to vypadalo jako ostudný přírůstek do sólové soutěže. Byli to jen hráči seskupení do skupin po čtyřech, jejichž skóre se sečetlo a vytvořili vítěze. Meh.

Doral se cítil jako golfový tým.

Tiskové konference před akcí LIV byly často vtipnější než samotný golf. Hrubý formát je „Hráč A“ vrhá pěkný stín na Phila Mickelsona, což se opakuje v následujících událostech. To pokračovalo do Doralu, přičemž Cameron Smith střílel šipky na Mickelsona. Ale zdálo se, že ve stínu bylo něco víc, protože tito dva byly nataženy proti sobě na trati.

Mickelsonovi Hy Flyers převzali Smithův Team Punch. Po rozdělení bodů v dalších dvou hrách (jedné dvouhře a jednom kvartetu) to bylo zkráceno na Mickelson vs. Smith, aby se zjistilo, kdo postoupí do semifinále. Bylo to důležité.

Hezky řečeno, Mickelson byl během prvního roku LIV hrozný. V Doralovi tomu tak nebylo, jako by se vypouštěli jeho soutěživí sokové.

Od chvíle, kdy nastoupil na první dres, vypadal Mickelson soustředěně. Úvodní střela z týčka nenašla přihrávku, ale pro Mickelsonovu střelu záhadně zamířila správným směrem.

Dvojice si vyměňovala ránu za ranou, přičemž mezi nimi byla mezera. Byly tam bugy, jak se tlak stupňoval – byl pocit tlaku – a vybledl do poslední dírky. To, že poslední jamka byla ve skutečnosti osmá místo osmnáctky, je propadák na začátku pušky LIV a něco, z čeho se fanoušci možná budou muset vysát, ale byl to dramatický konec.

Smith je nejlepší raketa ve hře a cítil se dobře Jednu nalil doprostřed sklenice, aby dostal Mickelsona dolů

Akce LIV se hrály v uvolněném duchu – možná se jim nelíbilo označení „výstava“, ale takový byl ten pocit. Do pátečního veletrhu to bylo hodně daleko a chladný, profesionální stisk ruky mezi Mickelsonem a Smithem na konci pulsující soutěže udělal ten dojem.

Mickelson vypadal hluboce frustrovaný z prohry v této vzrušující soutěži. Bylo to důležité. A mohl by to být pohled do budoucnosti, kterou by LIV mohla mít, pokud se rozhodne jít touto cestou.

LIV má nekonečnou hromadu peněz, které jí dal veřejný investiční fond Saúdské Arábie. Může pokračovat stejnou cestou, pokud bude PIP nadále držet kohoutky.

Soudní spor mezi LIV a PGA Tour je naplánován na rok 2024, a i když půjde proti LIV, stále může proběhnout, pokud jej PIP bude nadále financovat.

Pokud jsou kohoutky zavřené, není v současné podobě kam jít. Existuje ale i jiný způsob, který Doral v pátek předvedl.

Může se rozvinout v soutěž pouze pro týmy s 10 událostmi rozloženými do celého roku.

Nejlepší hráči z celého světa tvoří čtyřčlenné týmy, aby jednou měsíčně soupeřili s dalšími velikány.

Formát bude potřeba upravit, ale lze jej rozšířit na 16 týmů a prodloužit ze tří na čtyři dny. Ve čtvrtek 16. kolo, v pátek čtvrtfinále, v sobotu semifinále a v neděli finále.

Přihlášením z PGA Tour a dalších turnusů – ano, v současné době jsou ve sporu, ale nemusí – může golfový tým LIV velmi dobře vstoupit do ekosystému.

Pro někoho to může znamenat více golfu, ale není to trápení. Několik hráčů LIV méně mluvilo o golfu jako o jednom z důvodů jejich rozhodnutí přihlásit se (na rozdíl od obrovských smluv a obrovských peněženek), ale pohled na Patricka Reeda, který to přerušil na Asian Tour a Iana Poultera ukončil hru v kravata. 23. místo na Czech Open toto tvrzení podkopává.

Vzhledem ke sporům mezi lidmi v čele LIV a PGA Tour to může být přitažený sen, ale Doral nechal nahlédnout do toho, jaká by mohla být pro golf růžová budoucnost.

