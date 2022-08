Česká republika porazila ve čtvrtfinále World Junior Hockey obhájce titulu USA

EDMONTON, Alberta — Petr Hauser a Matyas Sabovaliv skórovali 3:11 ve druhé třetině a Česká republika ve čtvrtfinále World Junior Hockey ve středu večer porazila Spojené státy 4:2.

Obhájce titulu Spojené státy vedly 4:0 a nikdy nezaostávaly ve hře s každým.

„Tyto zápasy jsou těžké a my jsme se dnes snažili dostat do naší hry,“ řekl americký trenér Nate Lehman. „Našich prvních 10 minut bylo dobrých, ale zápas jsme nezvládli. Hráli jsme s dobrým českým týmem, hráli tvrdě a blokovali spoustu střel a musíte před nimi smeknout klobouk.“

Tomáš Susanek předvedl 28 zákroků, aby pomohl Česku v sobotu večer do semifinále proti Kanadě. Dříve Kanada porazila Švýcarsko 6:3, Švédsko porazilo Lotyšsko 2:1 a Finsko porazilo Německo 5:2.

Hauser dostal Českou republiku do vedení střelou zápěstím do horního rohu v 7:34 a Sabovalev na něj navázal odskokem v 10:45.

Carter Mazur stáhl Američany do 8:29 s USA v přesilovce pět minut po hře díky majorovi Stanislava Zvozila v pokleku. V čase 1:32 to dal Jiří Kulich do prázdné brány.

Logan Cooley otevřel skóre pro Američany, když v prvním zbývalo 7:57. John Myzak vyrovnal na 2:05.

Kaiden Emberego provedl 20 zásahů pro Spojené státy.

Logan Stankoven dvakrát skóroval a přidal asistenci, když Kanada vyhrála poté, co smetla svou úvodní skupinu. Tyson Forster zaznamenal gól a dvě asistence, Jack Thompson, Nathan Goucher a Will Quill se také trefili a Dylan Current předvedl 23 zákroků.

Za Švýcarsko se dvakrát trefil Attilio Biasca a gól přidal Simon Knog.

Emil Andre zlomil nerozhodný výsledek pro Švédsko ve 3. míči.

Isaac Rosen skóroval za Švédsko při přesilovce v první třetině. Gustavs Ozolins vyrovnal až pozdě ve druhé. Jesper Walstedt předvedl 12 zákroků za Švédsko.

Robbie Jarventi zaznamenal za Finsko dva góly a dvě asistence. Kasper Simontaival a Joel Maatta zaznamenali každý gól a asistenci, když Finsko skórovalo čtyřikrát při přesilovce.

Ronny Hirvonen také skóroval a Levi Merrilainen předvedl 19 zákroků. Bennett Rosemi vstřelil za Německo dva přesilovkové góly.