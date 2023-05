Rusko říká, že Wagnerova soukromá armáda s pomocí ruských sil zajala Bakhmut

KYJEV, Ukrajina – Ruské ministerstvo obrany v neděli brzy oznámilo, že Wagnerovy jednotky speciální armády s podporou ruských sil dobyly ukrajinské město Bachmut.

Prohlášení ministerstva na svém kanálu Telegram přišlo osm hodin poté, co podobné tvrzení učinil šéf Wagnera Jevgenij Prigožin. Ukrajinské úřady tehdy uvedly, že boje o Bachmut pokračují.

Osmiměsíční bitva o kontrolu nad městem na východě Ukrajiny je nejdelší a možná nejkrvavější z konfliktu na Ukrajině.

Ruské ministerstvo s použitím sovětského názvu města uvedlo: „V taktickém směru Arťomovsk dokončily útočné týmy PMC Wagner s podporou dělostřelectva a letectví z Jižní bojové skupiny osvobození města Arťomovsk.“

Ukrajinští představitelé se k nejnovějším obviněním bezprostředně nevyjádřili.

Ruské státní tiskové agentury citovaly kremelskou tiskovou službu, která uvedla, že prezident Vladimir Putin „blahopřeje útočným oddílům Wagner, jakož i všem vojákům jednotek ruských ozbrojených sil, kteří jim poskytli nezbytnou podporu a ochranu boků, k dokončení operace. operace k osvobození Arťomovska“.

A ve videu zveřejněném dříve na Telegramu šéf Wagnera Jevgenij Prigožin řekl, že město se kolem sobotního poledne dostalo pod plnou ruskou kontrolu. Po jeho boku promluvilo asi půl tuctu bojovníků, v pozadí zničené budovy a v dálce slyšet výbuchy.

Mykhailo Podolak, poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, řekl, že „toto není poprvé, co Prigožin řekl ‚máme vše pod kontrolou‘.“ Včetně sobotního summitu G7 v Japonsku.

V Bakhmutu a okolí zuří boje již více než osm měsíců.

Ruské síly budou stále čelit monumentálnímu úkolu dobýt zbytek Doněcké oblasti stále pod ukrajinskou kontrolou, včetně několika silně opevněných oblastí.

Není jasné, kdo zaplatil vysokou cenu v bitvě u Bachmutu. Rusko i Ukrajina utrpěly ztráty, které se odhadují na tisíce, i když ani jeden počet obětí nezveřejnil.

Zelenskyj v březnovém rozhovoru pro The Associated Press zdůraznil důležitost obrany Bachmuta a prohlásil, že jeho pád by mohl Rusku umožnit získat mezinárodní podporu pro dohodu, která by vyžadovala, aby Kyjev učinil nepřijatelné ústupky.

Analytici uvedli, že pád Bachmutu by byl pro Ukrajinu ranou a poskytl by Rusku určité taktické výhody, ale nebyl by rozhodující pro výsledek války.

Ruské síly stále čelily hrozivému úkolu převzít zbytek Doněcké oblasti pod ukrajinskou kontrolu, včetně několika silně opevněných oblastí. Sousední provincie Doněck a Luhansk tvoří oblast Donbass, průmyslové srdce Ukrajiny, kde v roce 2014 začalo povstání separatistů a v září bylo Moskvou ilegálně anektováno.

Nachází se asi 55 kilometrů (34 mil) severně od Ruskem kontrolovaného regionálního hlavního města Doněcka, měl Bakhmut předválečnou populaci 80 000 a byl důležitým průmyslovým centrem obklopeným solnými a sádrovými doly.

Město, které bylo pojmenováno Arťomovsk po bolševickém revolucionáři, když byla Ukrajina součástí Sovětského svazu, bylo také známé výrobou šumivého vína ve svých podzemních jeskyních. Jeho široké, stromy lemované bulváry, svěží parky a majestátní centrum města s impozantními sídly z konce 19. století – to vše nyní zredukované na doutnající pustinu – z něj udělaly oblíbenou turistickou destinaci.

Když se v roce 2014 po nelegální anexi ukrajinského Krymu ze strany Moskvy prohnalo východní Ukrajinou separatistické povstání, rebelové rychle ovládli město, aby o něj o několik měsíců později přišli.

Poté, co se Rusko po neúspěšném pokusu o dobytí Kyjeva na začátku invaze v únoru 2022 přesunulo na Donbas, ruské síly se pokusily v srpnu dobýt Bakhmut, ale byly odraženy.

Boje tam utichly na podzim, když Rusko čelilo ukrajinským protiútokům na východě a jihu, ale koncem loňského roku se opět naplno rozběhly. V lednu Rusko dobylo solné město Solidar, severně od Bakhmutu, čímž uzavřelo okraj města.

Intenzivní ruské bombardování zamířilo na město a blízké vesnice, kde Moskva zahájila útok ze tří stran ve snaze eliminovat odpor v tom, co Ukrajinci nazývali „Fort Bakhmut“.

Wagnerovi žoldáci vedli ruský útok. Prigozhin se pokusil využít bitvy o město k rozšíření svého vlivu uprostřed napětí s nejvyššími ruskými vojevůdci, které tvrdě kritizoval.

Bojovali jsme nejen s Ozbrojenými silami Ukrajiny v Bachmutu. „Bojovali jsme s ruskou byrokracií, která házela písek do kol,“ řekl Prigožin na videu v sobotu.

Neustálé ruské dělostřelecké bombardování zanechalo několik budov nedotčených uprostřed zuřivých bojů dům od domu. Ukrajinští představitelé uvedli, že bojovníci Wagner „chodili po mrtvých tělech svých vlastních vojáků“. Obě strany utrácely munici rychlostí nevídanou v žádném ozbrojeném konfliktu po celá desetiletí, vystřílely tisíce ran denně.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu řekl, že dobytí města umožní Rusku pokračovat v ofenzivě v Doněcké oblasti, jedné ze čtyř ukrajinských provincií, které Moskva v září nelegálně anektovala.