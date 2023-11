Letecké závody národního mistrovství by pro stát Wyoming mohly znamenat převrat ve výši 100 milionů dolarů

Příští rok by se konal 60. ročník národního šampionátu leteckých závodů v Renu v Nevadě, ale místo konání nyní nakupuje nový domov. Můžete ho najít ve Wyomingu.

Casper se dostal do užšího výběru pro nejrychleji létající motoristický sport s letadly létajícími rychlostí až 500 mph a 50 stop nad zemí na uzavřené trati.

„Slyšeli jsme, že procházejí procesem, a uspořádali konferenci dražitelů pro každého, kdo má zájem dozvědět se více o závodech a podobně,“ řekl ředitel letiště Casper Glen Janowska Cowboy State Daily. „Bylo to na konci června a byla to dvoudenní konference, na kterou jsem jel do Rena.“

Letiště spolupracovalo s Visit Casper na vypracování návrhu a byl jedním ze šesti vybraných k dalšímu posouzení. Ostatní jsou Buckeye, Arizona; Pueblo, Colorado; Roswell, Nové Mexiko; Thermal, Kalifornie; a Wendover, Utah.

Postavení užšího výběru je vzrušující nejen pro Caspera, ale pro stát Wyoming obecně, řekla Janowska.

„Není to jen něco, co by mělo dopad 100 milionů dolarů na Casper a Natrona County,“ řekl. „Je to důležité pro stát. S pokrytím a viditelností nechci říct, že to umístí Wyoming na mapu, ale víte, na závody se přijde podívat spousta lidí, spousta lidí.“ Bude to dobrá viditelnost pro centrální část státu jako celek.“

Závody Reno Air Race hostily na vícestopé akci až 69 000 lidí.

„To si získává národní i mezinárodní pozornost,“ řekla Janowska. „A myslím, že Fox Sports je ten, kdo to ve skutečnosti vysílá. Myslím, že když to měli naposledy, řekli, že tam bylo asi 240 lidí z různých akreditovaných médií.“

S takovým zájmem Janowska řekl, že věří, že akce má potenciál naplnit hotely od Douglasu po Buffalo a pravděpodobně udrží letiště v celém regionu od Rivertonu po Casper zaneprázdněná.

Letecké závody národního mistrovství přitahují velké davy. (Reno Air Racing Association přes Facebook)

Letoun B-24 Liberator z období druhé světové války. (Reno Air Racing Association přes Facebook)

Vystaveno chromované jednomotorové letadlo. (Reno Air Racing Association přes Facebook) Šipka vlevo Šipka vpravo

Neslýchané incidenty

Letiště Reno Stead začátkem tohoto roku oznámilo, že akci ruší, s odkazem na významný nárůst v oblasti a nadcházející expanzi letiště, která by mohla způsobit neslučitelnost s pokračováním v pořádání závodů.

Závody čelily velkým finančním problémům poté, co musely být zrušeny v roce 2020. To zahrnovalo nejen vrácení všech vstupenek pro tisíce diváků, ale také vrácení více než 150 000 dolarů ve sponzorství.

V průběhu let také došlo k několika vysoce medializovaným incidentům, které vyvolaly obavy o bezpečnost ve sportu. Závody Reno Air Race jsou jedním z posledních zbývajících závodů, pokud jde o události leteckého motoristického sportu.

Loni se zřítilo české letadlo a zahynul jeho pilot.

Poté, v roce 2011, se upravený stíhací letoun P-51 Mustang z éry druhé světové války pojmenovaný Cválající duch řítil rychlostí 400 mil za hodinu k přistávacím dráhám a okamžitě zabil nejméně tři lidi, včetně pilota. Jimmy Leeward a dalších 50 zranil, mnoho z nichž byla v té době hlášena vážná, život ohrožující zranění.

Nakonec zemřelo dalších sedm, čímž se celkový počet úmrtí zvýšil na 10.

Vyšetřování NTSB zjistilo, že nevyzkoušené a nezdokumentované úpravy letadla přispěly k nehodě tím, že způsobily selhání kusu.

V důsledku nehody vydala NTSB sedm doporučení ke zlepšení závodní bezpečnosti, včetně návrhu a uspořádání trati mimo parkoviště pro diváky, předzávodních kontrol, vedení FAA, letové způsobilosti úprav letadel a povědomí pilotů o G-sílech. a bezpečnost svahu.

Profesionální výstavní tým létá na jednomotorovém P-51 Mustang doprovázeném A-10 Warthog. (Reno Air Racing Association přes Facebook)

A-10C Warthog si projde své kroky. (Reno Air Racing Association přes Facebook) Šipka vlevo Šipka vpravo

Precizní sporty

Janowska řekla, že závodění ve vzduchu je zábavný sport, ale bezpečnost je něco, co organizátoři závodů berou vážně, zejména ve světle nehod s vysokým profilem.

Janowska řekla, že nyní existuje zkušební závodní škola, kterou musí projít všichni závodníci. To se obvykle koná dva měsíce před samotnými závody.

„Je to proto, abychom se ujistili, že každý má takovou úroveň dovedností, jakou potřebuje pro závodění,“ řekla Janowska. „To je obvykle dva měsíce před skutečnými závody.“

Mezitím samotné závody probíhají po dobu 10 dnů, které zahrnují trénink a předběžné kvalifikace.

Jednou ze zvláštních výhod, které má letiště Casper v soutěži o pořádání závodů, je velikost jeho letiště, které bylo dříve základnou z druhé světové války.

„Máme hodně infrastruktury,“ řekla Janowska. „A máme 5 150 akrů půdy. Pravděpodobně máme větší štěstí než spousta letišť v tom, že můžeme, víte, když potřebujeme zaparkovat 5 000 vozidel, dokážeme takové věci. A jak rosteme a rozvíjet, máme spoustu infrastruktury, o které si myslíme, že to může podporovat.

Janowska uvedla, že příští týden přijede skupina z National Air Race Association, aby se podívala, co může letiště Casper nabídnout.

To bude zahrnovat prohlídky komunity, výlet do Casper Mountain a sportovního areálu a také prohlídku letiště.

Bude také prozkoumána komunitní partnerství, řekla Janowska.

„Například můžeme spolupracovat s Wyoming Ford Center na koncertě, takže pokud jsou zde lidé na závodech, vědí, že jejich vstupenka jim umožňuje navštívit koncert,“ řekla Janowska. „Nebo bychom možná mohli udělat nějaké věci se stanicí a centrem akcí na David Street.“

Jak závodit a vaše letiště taky

Janowska řekla, že Casper jako komerční letiště by bylo velkým hlediskem při pořádání akce tohoto typu.

„Nemůžeme uzavřít letiště, aniž bychom měli komerční služby,“ řekl. „Takže jsme jiná zvířata, než na která jsou zvyklá.“

Janowska ale dodala, že to platí pro mnoho dalších, kteří se dostali do užšího výběru.

„Ať půjdou kamkoli, akce musí projít úpravami,“ řekla Janowska. „V podstatě jsme řekli, že to je to, co můžeme nabídnout, to je to, co máme k dispozici.“

Pokud bude vybrán Casper, Janowska očekává, že kolem akce bude pečlivé plánování, aby komerční lety mohly přilétat v určitou denní dobu.

„Takže máme dvě větší 737 a v těchto dnech tyto mise odlétají ráno před, řekněme sedmou hodinou, před začátkem závodu,“ řekla Janowska. „A pak může odpoledne nastat mezera, třeba kolem poledne, aby mohlo přiletět několik letadel.“

„Pracovali jsme s leteckými společnostmi na větších letadlech na této časové ose a budeme pracovat na tom, abychom zajistili, že pokud dojde k operacím FedEx nebo nákladním operacím, budeme schopni se dostat ven před tímto časovým obdobím.“

Řekl, že bude dost času na vyřešení takových záležitostí, aby bylo zajištěno, že všechny životně důležité funkce letiště zůstanou k dispozici.

V plánu je oznámit výběr nového domova v prvním čtvrtletí roku 2024. Slavnostní letecká show tohoto roku je naplánována na září, aby uzavřela 60letou historii National Championship Air Racing v Renu. První letecký závod se pojede až příští rok v roce 2025.

René Jean Lze jej dosáhnout na [email protected].