V hokejové hře: těstoviny se vaří, když Bruins porazí Tampu | Sportovní

Boston – Co se stane, když zhasnou světla?

Nadpřirozené síly Davida Pasternaka nejsou výsledkem živlů Země nebo nadpřirozené síly; Byl to výsledek jeho Bohem daných organických schopností a let zdokonalování těchto Bohem daných dovedností.

Proti týmu, proti kterému v posledních letech tak tvrdě bojovali, neúnavných 88 skórovalo ne jednou, ne dvakrát, ale třikrát, každý svým vlastním způsobem, aby na oslavu čtvrteční noci poslalo pomocnou hromádku klobouků na led TD Garden. Pasternakův 36. výsledek sezóny se ukázal jako vítěz zápasu, když přišel jen 4:10 času zbývajícího na seznamu, což Bostonu Bruins umožnilo porazit Tampu Bay 3:2.

Na Nový rok byli Bruins stěží na rozhodujícím obrázku Východní konference a byli čtvrtí v Atlantické divizi 15 bodů za Lightning. Vítězstvím ve čtvrtek večer – jedním z jejich nejlepších vítězství v sezóně 2021-22 – nyní předstihli dvojnásobné vítěze Stanley Cupu v pořadí a klesli na třetí místo s 85 body.

Obránce Hampus Lindholm odehrál svůj první černo-zlatý zápas od svého příchodu na dohodu z Anaheimu a poté podepsal osmiletý kontrakt na 52 milionů dolarů. Svou velikostí a hrou ve třech zónách ohromil svého trenéra („Na malých prostorech je lepší puk, než jsem čekal,“ řekl Bruce Cassidy) i spoluhráče („Hnusné. Fantastické,“ řekl Pasternak) a přispěl ke dvěma Pastrňákovým gólům.

Eric Haula, druhý záložník, který spolu s levým křídlem Taylorem Hallem našel dlouhodobou harmonii s Pasternakem, přidal tři asistence, vyhrál 10 ze 16 střetnutí a u všech tří gólů měl asistenta.

Ale byl to samozřejmě Pasternak, kdo ukradl show.

Lindholm zahájil sekvenci pro svůj první gól, když hodil přihrávku na led Hulovi, který napálil Pasternaka přerušenou šňůrou. Hrál proti světovému brankáři Andreji Vaislevskému, překonal ho vysokým bekhendem a srovnal skóre na 1:1.

Pastrňákova druhá noc, kdy zbývalo méně než 12 minut, byla nejsladší v oblasti hry, za kterou nedostal dostatek uznání: držet se pevně. Haula hodil bekhendový pas zpoza klece k pravé tyči a Pasternak se jedním pohybem otočil o 180 stupňů a bekhendem trefil mezi pravou desku Vaislievského a tyč.

Stejná posádka – Lindholm, Haula, Hall (krásná práce před sítí) a Pastrňák se spojili o vítěze utkání, Haula totiž podržel puk a hodil střelu do sítě, Hall o něj bojoval vepředu a rtuťovitý český křídelník trefil odražený míč.

Bruins opět hráli bez zraněného kapitána Patrice Bergerona a celkově se zlepšili na 40-19-5 – jejich desátá sezóna se 40 výhrami v historii – a 26-10-2 od ledna. Pokud by play off skončilo dnes, nemuseli by se v prvním kole střetnout s Tampou Bay, Floridou nebo Carolinas, ale spíše…Torontem.

„Jsme nadšení, protože jsme vyhráli a hráli dobře, ale tady se nepředbíháme,“ řekl Cassidy. „Víme, kdo je Tampa Bay, oni vědí, kdo jsou, a cesta jimi nakonec vede. Ale to je v pořádku.“

Stejně jako těstoviny by měly být vždy.

Phil Stacey, výkonný sportovní redaktor The Salem News, pokrývá Boston Bruins pro CNHI Sports Boston. Oslovte ho na [email protected] a sledujte ho na Twitteru @PhilStacey_SN.