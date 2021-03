Studie říká, že vakcíny COVID-19 poskytují ochranu těhotným a kojícím ženám – a novorozencům

ATLANTA (CNN) – Vakcíny Pfizer / BioNTech a Moderna COVID-19 jsou účinné u těhotných a kojících žen, které mohou přenášet ochranné protilátky na novorozence, podle výzkumu zveřejněného ve čtvrtek v časopise American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Vědci z Massachusetts General Hospital, Brigham and Women’s Hospital, Ragoon Institute v MGH, MIT a Harvard studovali 131 žen, které dostaly vakcínu Pfizer / BioNTech nebo Moderna COVID-19. Z účastníků bylo 84 těhotných, 31 kojících a 16 těhotných nebylo. Vzorky byly odebrány mezi 17. prosincem 2020 a 2. březnem 2021.

Hladiny protilátek vyvolaných vakcínou byly stejné u těhotných a kojících žen ve srovnání s netehotnými ženami. Tým poznamenal, že hladiny protilátek byly „pozoruhodně vyšší“ než ty, které jsou výsledkem infekce koronavirem během těhotenství.

„Zdá se, že tyto vakcíny jsou u těchto žen neuvěřitelně účinné,“ uvedla jedna z vědkyň Galette Alterová, profesorka medicíny na Ragone Institute.

Tým dále zjistil, že ženy předávají svým novorozencům ochranné protilátky, které se měří v mateřském mléce a placentě.

“Téměř všechny matky dostávaly velmi slušnou hladinu protilátek proti svým dětem,” řekl Alter a dodal, že je zapotřebí dalšího výzkumu, aby bylo možné pochopit, jak dlouho tyto ochranné protilátky u novorozenců vydrží.

Účastníci využili nástroj „V-safe“ Centra pro kontrolu a prevenci nemocí v USA, který umožňuje lidem, kteří dostali vakcínu COVID-19, sledovat jejich reakci. Alter uvedl, že nenašli žádné důkazy o větších vedlejších účincích nebo závažných vedlejších účincích u těhotných a kojících žen než v běžné populaci.

Zatímco tým zjistil podobné hladiny protilátek u žen, které dostaly dvě vakcíny, Alter uvedl, že zjistil vyšší hladiny protilátek IgA u těhotných žen, které dostaly vakcínu Moderna. Řekla, že tento konkrétní typ protilátky může být efektivněji předáván dětem po delší dobu.

Alter poznamenal: „Existuje důvod se domnívat, že vyšší úroveň imunity IgA může být ochrannější.“ Řekla, že další výzkum tohoto zjištění by mohl pomoci učinit politická rozhodnutí o vakcínách používaných pro těhotné ženy.

Nedávný výzkum podobně zjistil, že vakcíny mRNA produkují protilátky u těhotných žen, které mohou být přeneseny na jejich děti, i když se jedná o dosud největší studii vakcín u těhotných žen. Těhotné a kojící ženy nebyly zahrnuty do primárních klinických studií vakcín.

Je to naléhavá potřeba, protože v těchto snahách o očkování nechráníme jen jednu osobu, chráníme současně dva lidi.

Galette Alter, profesorka medicíny na Ragone Institute

Vzhledem k tomu, že žádné údaje z výzkumu nepomohly těhotným ženám rozhodnout o očkování proti COVID-19, Alter uvedl, že vědci, nové a těhotné matky – zejména zdravotničtí pracovníci – zintenzivnili prázdnotu.

“ MGH a Brigham začali mluvit s očkovanými zdravotnickými pracovníky, kteří byli také těhotní, a vytvořili studii, která by těhotným ženám umožnila sledovat jejich reakce, ale také vyvinout údaje, které by mohly zásadně pomoci celé planetě přiblížit se očkování a těhotenství pro poprvé. Jednou tento druh kolektivní cesty.

“Bylo to opravdu jen síla, s níž je třeba počítat, a to jak z pohledu OB-GYN / poskytovatele, tak také z komunity,” řekl Alter. „Bylo to inspirativní.“

Podle CDC jsou těhotné ženy s COVID-19 vystaveny zvýšenému riziku vzniku závažných onemocnění a mohou být vystaveny vyššímu riziku negativních výsledků, jako je předčasný porod. Centra pro kontrolu a prevenci nemocí tvrdí, že doufá, že bude studovat bezpečnost vakcín u přibližně 13 000 nosičů každé ze tří schválených vakcín proti koronaviru. Agentura použije konkrétní těhotenský záznam společnosti V-safe, který ke dni 22. března zaznamenal přibližně 3 612 těhotných žen.

Alter řekl: „Je to naléhavá potřeba, protože v těchto snahách o očkování nechráníme jen jednu osobu, chráníme současně dva lidi.“

