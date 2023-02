Ženy byly o menopauze uváděny v omyl

Studie WHI měřila nejzávažnější a život ohrožující výsledky: rakovinu prsu, srdeční onemocnění, mrtvici, mrtvici a další. Ale pro ženu, které neustále vypadávají vlasy, která trpí bolestmi kloubů, která si náhle uvědomí, že se její vůně změnila (a ne k lepšímu) nebo která trpí depresemi či vyhořením – pro mnohé z těchto žen jsou čisté výhody užívání hormony, prožívání kvality života Den za dnem, dokonce i po 60. roce života, může být prospěšné řešit všechna další rizika spojená s hormonální terapií. . „Neříkám, že každá žena potřebuje hormony, ale já věřím ve vaše tělo a je to vaše volba,“ říká Rubin.

Konverzace o menopauze, kromě mnoha jiných věcí, postrádají jazyk, který by nám pomohl učinit tato rozhodnutí. Některé ženy šťastně proplouvají mateřstvím, ale pro intenzivní úzkost a deprese, které jiné ženy zažívají po porodu, existuje termín: poporodní deprese. Některé ženy menstruují každý měsíc bez větších poruch; U jiných dochází ke změnám nálady, které narušují jejich každodenní funkce, a trpí tím, čemu říkáme premenstruační syndrom (PMS), nebo ve vážnějších případech premenstruační dysforická porucha. Velká část žen nepociťuje vůbec žádné příznaky, když procházejí menopauzou. Jiní zažívají téměř totální kolaps s mozkovou mlhou, častými návaly horka a únavou. Jiní se cítí dostatečně odlišní, aby věděli, že se jim nelíbí, jak se cítí, ale jsou sotva bezmocní. Menopauza – tento volný termín – je příliš velká, příliš specifická a vytváří zmatek, o kterém je obzvláště obtížné mluvit.

Nejsou žádné příznaky Je těsněji spojena s menopauzou než s návalem horka, fenoménem často redukovaným na komediální tropus – žena středního věku zuřivě mává vějířem přes obličej a hází si kostky ledu přes košili. Sedmdesát až 80 procent žen zažívá návaly horka, přesto jsou pro výzkumníky téměř stejně záhadné jako pro ženy, které je zažívají – což je odrazem toho, kolik se toho ještě musíme naučit o biologii menopauzy. Vědci se nyní snaží zjistit, zda jsou návaly horka jen příznakem, nebo spouštějí v těle další změny.

Kupodivu se intenzivní horko, které žena nahlas pociťuje, neodráží v žádném znatelném zvýšení její tělesné teploty. Návaly horka pocházejí z hypotalamu, oblasti mozku bohaté na estrogenové receptory, které jsou klíčové pro reprodukční cyklus a fungují také jako termostat. Když je jeho termostat zbaven estrogenu, začal být nervózní, hypotalamus pravděpodobně nesprávně vyloží mírné zvýšení tělesné teploty jako příliš horké, což způsobí příval potu a rozšíření krevních cév ve snaze ochladit tělo. To také způsobuje zvýšení teploty kůže. Některé ženy zažívají tyto chyby jednou denně, jiné 10krát nebo vícekrát a každá trvá od sekund do pěti minut. Ženy ji zažívají v průměru sedm až 10 let.

Co mohou návaly horka znamenat pro zdraví žen, je jedna z klíčových otázek, na kterou se snaží odpovědět Rebecca Thurston, ředitelka Bio-Behavioral Health Laboratory žen na University of Pittsburgh. Thurston pomohla vést studii, která sledovala různorodou skupinu 3 000 žen po dobu 22 let, a zjistila, že asi 25 procent z nich bylo to, co popsala jako superlehká: návaly horka začaly dlouho předtím, než se jejich menstruace stala nepravidelnou, a ženy je pociťovaly i nadále. jak následuje. Až 14, čímž se vyvrací představa, že pro většinu žen jsou návaly horka nepříjemné, ale krátkodobé. Mezi pěti rasovými a etnickými skupinami, které Thurston studoval, bylo zjištěno, že černé ženy zažívají nejtěžší návaly horka, zažívají je jako nejnepříjemnější a vydrží je nejdéle. Kromě rasy byl nižší socioekonomický status spojen s délkou trvání návalů horka u žen, což naznačuje, že životní okolnosti, dokonce i po letech, mohou ovlivnit tělo zvládání menopauzy. ženy, které trpěly Násilníci dětí měli o 70 procent vyšší pravděpodobnost, že hlásili noční pocení a návaly horka.

Mohou tyto příznaky také naznačovat poškození, které neovlivňuje kvalitu života ženy? V roce 2016 Thurston Studie v časopise Stroke Ukazují, že ženy, které zažívají návaly horka — alespoň čtyřikrát denně — mívají více příznaků kardiovaskulárních onemocnění. Souvislost byla silnější než souvislost mezi rizikem kardiovaskulárních onemocnění a obezitou nebo rizikem kardiovaskulárních onemocnění a vysokým krevním tlakem. Thurston varuje, že: „Nevíme, jestli je to kauzální nebo jakým směrem. Potřebujeme další výzkum.“ Thurston mi řekl, že dokonce mohou existovat některé ženy, kterým návaly horka urychlí fyzickou újmu, a jiné ne. Přinejmenším by podle ní měly zprávy o silných a častých návalech horka signalizovat lékařům, aby se podrobněji zabývali zdravím ženského srdce.

Zatímco se Thurston pokoušel určit účinky návalů horka na zdraví cév, Pauline Mackie, profesorka psychiatrie na University of Illinois v Chicagu, zjišťovala spojení mezi návaly horka a mírnými kognitivními změnami během menopauzy. Mackey už našel jasnou souvislost mezi počtem návalů horka u ženy a její pamětí. Mackey a Thurston uvažovali, zda by dokázali detekovat nějakou fyzickou reprezentaci tohoto spojení v mozku. Vydali se na výzkum zveřejněný loni v říjnu, který našel silnou souvislost mezi určitým číslem Návaly horka, které ženy zažívají během spánku a známky poškození k mikrocévám mozku. V laboratoři v Pittsburghu, kde se nachází jeden z nejvýkonnějších přístrojů pro magnetickou rezonanci na světě, mi Thurston ukázal obraz mozku s drobnými lézemi znázorněnými jako bílé tečky, na skenech nepřítomné duchy. Řekla, že jejich počet a umístění se liší u žen, které mají vysoký počet návalů horka. Nedokázala však říci, zda poškození způsobily návaly horka, nebo zda návaly způsobily změny v cévách mozku.