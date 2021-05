Předpovědi na 2 dny ve WTA Roma, včetně Muguruza vs Pavlyuchenkova

WTA se stěhuje do Říma, aby se zúčastnil druhého antukového turnaje WTA 1000. Pátrání po Ashley Party, madridské šampionce Aréně Sabalenkové a obhájkyni Simony Halepové se zúčastní pátrání v Itálii. Mohou porazit šampionku French Open Iju Sweitik, dvakrát šampionku Italian Open Elenu Svetolinu, světovou dvojku Naomi Osaka nebo stále hrozivou Serenu Williamsovou? Pro antukový kurt není nedostatek talentů. Kdo přeskočí první kolo? Kromě tohoto článku očekáváme také zbytek denních zápasů ve dvou článcích. V jednom je Angelique Kerberová proti Alize Cornetové a v druhém Johanna Konta a Jelena Ostapenko.

Předpovědi WTA Řím 2. den

Kristina Mladenovic – Belinda Bencic

z očí do očí: Tažené 3-3

Kristina Mladenovic je výzvou předvídat. Pouze ona může prohrát řadu zápasů v prvním kole a poté z ničeho nic vyrušit soupeře na příštím turnaji. Je těžké vědět, jakou úroveň konzistence s sebou francouzská žena přinese. Nebo jak to vydrží.

Belinda Pensic není bez vzestupů a pádů. Švýcaři se ještě nevrátili na úroveň, která je vynesla na vrchol světového žebříčku v roce 2019. Minulý týden v Madridu začal vlastník světové jedenáctky znovu získávat těžké údery do podlahy a koherentní střely, spolu s útěkem do čtvrtiny finále.

Pokud je minulý týden nějaký náznak, musí Bencic toto otevření projít. Ale když hraje Mladenovic, je vždy nebezpečné ji propustit. Mělo by se jednat o těsnou soutěž, protože Bencic nese většinu tašky triků.

Předpověď: Bencic’s 2

Bernarda Pera versus Tamara Zidansik

z očí do očí: Pera 1-0 Zidansik

Kreativita Tamary Zidansikové se dobře hodí k hlíně. Můžete očekávat, že Slovinci plně využijí svůj oblíbený balíček a míchají záběry a plátky. By měl pro Bernarda Pera představovat neuspokojivý zápas. Zatímco Američanka má o něco vyšší hodnocení než její protivník z Kolumbie, je to Zidansikova rozmanitost, která sníží rytmus Beiry. Najděte Zidansika, který zatlačí Beiru zpět, a poté umístěte další míč mimo dosah.

Předpověď: Zidansik za 2

Markéta Fondrošová proti Agle Tomljanovic

z očí do očí: Remíza 1-1

Markéta Vondrousová tuto střechu zjevně miluje. To potvrzuje její kariéru v semifinále 2020 v Římě. Některé z nejlepších českých výkonů ve skutečnosti přišly na antuce. Pamatujete si finalisty 2019 na Roland Garros? Je těžké popřít, že se levice obrací v některé ze svých nejlepších červených antukových show. Ajla Tomljanovic v této bitvě bojuje těžkou bitvu. A nečekám, že bude schopen držet krok s zdatností Čechů na antuce.

Předpověď: Vondrousova ve 2

Garbin Muguruza vs Anastasia Pavlyuchenkova

z očí do očí: Muguruza 6-1 Pavlyuchenkova

Opravdu tak vypadá zápas úvodního kola? Souboj tohoto kalibru se obvykle odehrává ve čtvrtfinále nebo semifinále, ale v Itálii to začíná prvním kolem – a to je nutností.

Bude zajímavé sledovat, zda se vnímavý Španěl vrátil k plnému zdraví. Její jediné vystoupení na antuce v tomto roce ji vedlo k odchodu do důchodu ve druhém kole v Charlestonu. Muguruzovi bude nějakou dobu trvat, než se uchytí na červené hlíně. Pravděpodobná výzva po roce šlapání z povrchu. Jeho nejlepší šance je rozšířit shromáždění a doufat v rychlý návrat do rytmu.

Anastasia Pavlyuchenkova byla vyřazena ze semifinálového kola v Madridu. Podívejte se na Rusa, který se pokusí zkrátit shromáždění, pomocí jejích forhendů překonat 12. semeno. Jakmile Pavlyuchenkova najde svou skupinu, naprostá síla znevýhodní její soupeře. Přesto vítězství 6: 1 proti sobě jasně ukazuje Muguruzovu převahu v tomto zápase.

Pokud by to nebyla 100% Muguruza, mohlo by to trvat tři sady Španělů. Hrdina ve své zemi však bude vědět, jak obejít Pavlyuchenkovou.

Předpověď: Muguruza ve 3

