Bleskový Victor Hedman byl vybrán, aby hrál za Švédsko na olympijských hrách

Obránce blesků Victor Hedmann bude na příštím ročníku zimních olympijských her reprezentovat své rodné Švédsko.

Blesk v pondělí oznámil, že Hedman byl vybrán ke hře za Švédsko, první z mnoha hráčů Tampy Bay, u nichž se očekávalo, že budou v únoru soutěžit na Pekingských hrách.

Ačkoli reprezentoval Švédsko několikrát v mezinárodní hře, bude to poprvé, co byl Hedman vybrán na olympijské hry. Nebyl vybrán pro hry 2014 a v roce 2018 se hráči NHL neúčastnili.

Hedman vyjádřil touhu reprezentovat svou vlast na největší mezinárodní scéně s tím, že by to bylo splnění celoživotního snu.

NHL postavila třítýdenní přestávku v plánu pravidelné sezóny, aby se hráči mohli zúčastnit.

“Mohla by to být moje první, mohla by to být moje poslední olympiáda a bylo by úžasné mít tuto příležitost hrát na olympijských hrách a reprezentovat svou zemi,” řekl Hedman před dvěma týdny. “Takže mě nezajímá, kde budeš na světě nebo v jaké fázi sezóny. To je to, na co jsme trénovali. Na to jsme mentálně připraveni.”

Mezi další očekávané hráče Lightning patří Brayden Point (Kanada), Nikita Kucherov, Andrei Vasilevsky, Michail Sergechchev (Rusko), Ondrej Balat, Jan Ruta (Česká republika), Eric Černák (Slovensko) a Ryan McDonagh (USA).

Kapitán Stephen Stamkos by mohl být vybrán ke hře za Kanadu, kterou bude řídit John Cooper z Lightningu.

• • •

