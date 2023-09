Vědci v Číně možná znovu vynalezli záchodovou mísu

Vědci z Huazhong University of Science and Technology v čínském Wu-chanu vytvořili nový typ záchodové mísy, která je extrémně kluzká, takže se na ni nemůže nic přilepit. Nový design záchodové mísy by mohl případně nahradit porcelánové a keramické záchody, pokud by byly zmenšeny.

Lidé se po staletí spoléhali na porcelán a keramiku na svých toaletách. I když se zdá nepravděpodobné, že bychom tento materiál v dohledné době zcela nahradili, pokud se superkluzká záchodová mísa vědců vznese, mohlo by nám to poskytnout nový materiál, na který bychom se mohli spolehnout.

Ultra kluzká toaletní mísa byla navržena jako 3D tištěný předmět a jako video bylo demonstrováno Nový svět Zdá se, že se na misku nemůže přilepit téměř nic. Ještě zajímavější je, že vědci zjistili, že záchodová mísa zůstala kluzká, i když ji několikrát použili a vydrhli smirkovým papírem.

Jednou z největších výhod superkluzké záchodové mísy není jen její čistota. Pokud se na míse nic nelepí, znamená to, že při použití tohoto typu materiálu můžeme také pozorovat snížení spotřeby vody na splachování toalety.

Vědci to nazývají Abrasion-Resistant Ultra-Slip Flush Toilet (ARSFT) a jsou vyrobeny z materiálů, které snadno vyplavují složité kapaliny a lepkavé pevné látky. Tyto typy materiálů se však obvykle snadno rozbijí mechanickým opotřebením, což vědci zaznamenali v článku zveřejněném v roce 2018. Pokročilé inženýrské materiály.

Materiál použitý na výrobu super kluzké záchodové mísy však odolá brusnému papíru a zůstane stejně kluzký jako dříve, což je velký úspěch. I když je nepravděpodobné, že bychom viděli, že tento typ materiálu nahradí naše současné toalety, je fascinující vidět, čeho jsou vědci schopni v tomto konkrétním oboru dosáhnout, a bude zajímavé sledovat, odkud to tady berou.

Možná bychom někdy v budoucnu mohli vidět tento materiál používaný na měsíčních toaletách.