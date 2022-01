Sports Digest: 12zápasová vítězná série Manchester City Premier League končí

FOTBAL

Dlouhá vítězná série Manchesteru City v Premier League skončila v sobotu na 12 zápasech po remíze 1:1 na hřišti Southamptonu, který podruhé v sezóně sebral body vedoucím hráčům.

City potřebovalo hlavičku Aymerica Laporteho v 65. minutě, aby získalo bod v St. Mary’s poté, co Southampton převzal vedení přes Kylea Walkera-Peterse.

Tým Pepa Guardioly vyhrál každý zápas v lize od říjnové domácí prohry 2:0 s Crystal Palace. 30.

• Ruben Neves vstřelil pozdní gól a zajistil Wolverhamptonu vítězství 2:1 nad Brentfordem v utkání přerušeném na téměř 20 minut kvůli dronu, který se vznášel nad hřištěm.

Volej Ivana Toneyho v 71. minutě vyrovnal gól Joãa Moutinha za Wolves tři minuty před druhým poločasem. Moutinho poté přihrál Nevesovi, který v 78. vystřelil z vápna do pravého dolního rohu.

• Marcus Rashford skóroval ve třetí a poslední minutě přestávky a vynesl Manchester United výhru 1:0 nad West Hamem, která posunula tým před soupeře na čtvrté místo v Premier League.

• Newcastle získal teprve své druhé vítězství v Premier League v sezóně, když porazil Leeds 1:0, což výrazně zvýšilo jeho ambice vyhnout se sestupu.

BASKETBALL

NBA: Strážce Chicaga Bulls Alex Caruso podstoupí příští týden operaci, aby si napravil zlomené pravé zápěstí poté, co ho sestřelil Grayson Allen během třetí čtvrtiny páteční prohry 94:90 v Milwaukee.

Tým řekl, že Caruso bude přehodnocen za šest až osm týdnů. Pro Chicago (28-16) je to další těžká rána poté, co ve čtvrtek oznámilo, že strážce Lonzo Ball potřebuje artroskopickou operaci levého kolena.

GOLF

EVROPSKÉ TURNÉ: Scott Jamieson zůstal na kurzu, aby vyhrál drátem po drátě na šampionátu v Abu Dhabi, když zahrál birdie na poslední jamce, aby si na konci třetího kola v Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech udržel vedení o jeden úder.

Skotský hráč na pozici č. 336 a usiloval o svůj první titul od roku 2012, střílel 4 pod 68 a na prvním turnaji European Tour v roce 2022 byl celkově pod 11, poté, co se uvolnil z nerozhodného výsledku o vedení se Shanem Lowrym a Thomasem Pietersem (oba 67).

LYŽOVÁNÍ

SVĚTOVÝ POHÁR MUŽŮ: Dave Ryding se stal prvním britským vítězem v 55leté historii Světového poháru v alpském lyžování v jednom z klasických triumfů ve slalomech na mužském okruhu v rakouském Kitzbuhelu.

Ryding, který byl po úvodní jízdě šestý, vedl závěrečnou etapu, když viděl, že posledních pět závodníků udělalo velké chyby a skončilo s velkým odstupem – nebo vůbec.

Lucas Braathen, který minulý týden velkolepě vyhrál slalom ve Wengenu z 29. pozice po první jízdě, skončil se ztrátou 0,38 sekundy na druhém místě, následovaný norským týmovým kolegou Henrikem Kristoffersenem, který se po úvodní jízdě zlepšil z 24. místa.

SVĚTOVÝ POHÁR ŽENY: Týden po havárii ve vysoké rychlosti v Rakousku získala Sofia Goggia své čtvrté vítězství v pěti sjezdech Světového poháru v této sezóně v italské Cortině d’Ampezzo, a to i přes nešťastnou jízdu, ve které Italka projela zkrácenou trať Olympia delle Tofane. .

Krátce do běhu ji zasáhl velký poryv větru, Goggia byla vytlačena do šířky a musela zkontrolovat lyže, aby se dostala zpět do závodní linie. O kus dále se znovu odklonila od kurzu a málem minula bránu. Goggia ale po každé nehodě znovu nabrala rychlost a zvítězila o 0,20 sekundy před Ramonou Siebenhoferovou z Rakouska.

Ester Ledecká, česká atletka, která na OH 2018 vyhrála zlato v lyžování i na snowboardu, skončila třetí, 0,26 za Goggia.

TRAŤ A POLE

HALOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA: Olympijská vítězka ve skoku vysokém Mariya Lasetskeneová je mezi 22 Rusy, kteří letos dostali povolení soutěžit na mezinárodních atletických závodech jako neutrální, zatímco Rusko zůstává suspendováno, uvedla v sobotu World Athletics.

Rozhodnutí přichází včas, aby Lasetskene příští měsíc obhájila svůj titul mistryně světa v srbském Bělehradě. Na seznamu jsou také stříbrná olympijská medailistka ve skoku o tyči Anzhelika Sidorova a bronzový medailista z mistrovství světa Ilja Ivanyuk.

PŘÍPRAVNÉ ŠKOLY

DÍVČÍ BASKETBAL: Natalie Simondsová měla 13 bodů, Grace Libby přidala 12 bodů a Cam Hamiltonová skončila s 10 body, když Berwick Academy porazila Bancroft School 48:31 v pátek večer ve Worcesteru v Massachusetts.

Bulldogs vyhráli svůj třetí zápas v řadě a zlepšili se na 7-2, 4-2 ve hře Eastern Independent League.

