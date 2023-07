Přátelé unesené studentky z Princetonu Elizabeth Tsurkovové zasahují proti obvinění ze „špionáže“

Přátelé a kolegové Elizabeth Tsurkovové, dvojího rusko-izraelského občana, který byl začátkem tohoto roku unesen milicí podporovanou Íránem v Iráku, kritizují to, co popisují jako nebezpečné lži, které kolují online o doktorandovi z Princetonu.

Tsurkovová (36) zmizela v březnu poté, co odcestovala do Iráku na výzkumnou cestu, aby připravila svou diplomovou práci. V prohlášení to uvedl úřad izraelského premiéra Tento týden dodala, že ji unesl Kataib Hizballáh, nechvalně známá ozbrojená skupina označená Spojenými státy za teroristickou organizaci.

„Je to akademička, která navštívila Irák se svým ruským pasem z vlastní iniciativy poté, co pracovala na svém doktorátu a akademickém výzkumu jménem Princetonské univerzity ve Spojených státech,“ uvedlo středeční prohlášení. „Elizabeth Tsurkov je stále naživu a my považujeme Irák za odpovědný za její bezpečnost a blaho.“

Nyní však její přátelé, vrstevníci a další, kteří sledují Tsurkovovu práci, vystupují proti přílivové vlně útoků na akademii na sociálních sítích – které sahají od kritiky jejího rozhodnutí odcestovat do Iráku jako izraelská občanka až po obvinění, že pracovala jako Izraelský špión.

„ Je to velmi děsivé. Byl jsem tak vyděšený a naštvaný, že je to nyní obrovská zpráva. „ – Gary Spedding

„Jsem znechucen a zděšen těmi, kteří útočí na Elizabeth a využívají to jako příležitost k šíření úplných lží o ní,“ řekl deníku The Daily Beast Gary Spedding, aktivista za lidská práva, který se s Tsurkovem přátelí už více než deset let. „Lidé, kteří se ji snaží očernit a zdiskreditovat, si uvědomují, jak vážná je její situace… Je to naprosto otřesné a k vzteku. Jsou to nechutní zbabělci a opravdu přesně vědí, co dělají. Vypadají z toho tak vesele.“ což je škoda, naprosto hanebné.“

Spedding, který dělal rozhovor s Tsurkovovou v roce 2012 a pracoval s ní na několika lidskoprávních projektech na podporu palestinských uprchlíků, uvedl, že s výzkumníkem udržoval kontakt i poté, co mu byl v roce 2014 odepřen vstup do Izraele. (Izraelská vláda Řeklo Spaeth je považován za „bezpečnostní riziko“ pro svou účast na organizaci studentského protestu proti izraelskému lektorovi ve Spojeném království)

„Je to naprosto děsivé. Jsem zděšen a hluboce znepokojen tím, že je to nyní obrovská zpráva. Je to otřesná situace. Nejsou to jen kritici, kteří ji odsuzují za to, že je potenciální špionkou: má také pravicové Izraelce, kteří pohrdají tím, že podporuje palestinská práva a nazývá ji zrádkyní a říká, že by vláda neměla. Izraelci by se neměli ani obtěžovat jim pomáhat.“ To vše je naprosto hanebné,“ řekl.

Tsurkovovi online kritici poukázali na tweety z doby před více než 10 lety – a na její zjevný nábor do izraelské vojenské zpravodajské jednotky v roce 2006 – aby podpořili teorie, že badatelka cestovala do Iráku jako špión.

Spedding a další, kteří mluvili pro The Daily Beast, označili obvinění za „naprosto absurdní a urážlivá“, přičemž citovali její historii kritizující politiku izraelské vlády a pokračující podporu palestinských práv v posledních letech.

„ Byla to někdo, kdo otevřeně kritizoval izraelskou politiku… a pracovala pro spravedlnost a rovnost v celém regionu. „ – Robin Yassin Kassab

„Lidé mají tuto schopnost postupovat, měnit se a růst. A Elizabeth rozhodně vyrostla. Poukázat na to, že něco z let 2009, 2010 reprezentuje její názory dnes? Úplně to smaže všechnu její tvrdou práci,“ řekl Spedding.

Robin Yassin-Kassab, expertka na Blízký východ obeznámená s Tsurkovem a její prací, uvedla podobné body o aktivitě Tsurkova v regionu.

„Byla někým, kdo otevřeně kritizoval izraelskou politiku… a pracovala pro spravedlnost a rovnost v celém regionu. Lidé jako ona nakonec prospívají regionu a lidem v něm,“ řekl The Daily Beast. dodal, že byl „zděšen“ některými komentáři o Tsurkovové po jejím únosu.

Ti, kteří ji unesli, jsou monstra, která spáchala těžké zločiny proti arabským národům v Iráku, Sýrii, Jemenu a Libanonu. Doufám, že se můžeme osvobodit od všech z nich a doufám, že se dostaneme do situace, kdy lidé nebudou terčem pouze kvůli jejich etnickému, národnostnímu nebo náboženskému původu,“ řekl.

Novinář, který mluvil s The Daily Beast pod podmínkou anonymity a označil Tsurkova za „drahého přítele“, kritizoval obvinění ze špionáže proti Tsurkovovi jako „ohavně odporné a nelidské“.

„Vybírání tweetů z kontextu z doby před více než deseti lety, abych ji zdiskreditoval… Ve skutečnosti jsem na stejná falešná obvinění před lety odpověděl úplně stejným lidem,“ řekl novinář s odkazem na Příspěvky na sociálních sítích z Tsurkova s ​​vysvětlením, že byla „vychována velmi pravicovými rodiči“.

Demi Ryder, další novinářka, která své zpravodajství konzultovala s Tsurkovem jako s odborným zdrojem, popsala Tsurkova jako „tvrdého, oddaného a důsledného kritika izraelské vlády a jejích praktik, zejména jejích zvěrstev vůči Palestincům“.

V rozhovoru pro The Daily Beast řekl, že ačkoli chápe, proč většina Palestinců nesympatizuje s Tsurkovovou, zejména aniž by ji dobře znali, „hluboce znepokojující je lehkost a radost, s jakou by lidé, kteří by to skutečně měli vědět lépe – akademici a novináři. a aktivisté, kteří měli alespoň minimální znalosti o této oblasti – spekulovali, že byla „špionkou“.

„Neexistuje žádný důkaz, že tomu tak je,“ uvedl v dopise deníku The Daily Beast. „Ale její únosci a plátci čtou Twitter jako všichni ostatní a tento nepodložený příběh, kterému bylo umožněno se usadit, by mohl mít velmi přímé důsledky pro její bezpečnost – a dokonce i pro její přežití.“

Mezitím Tsurkovovi blízcí tvrdili, že badatelka chápe rizika, která s sebou přináší její návštěva Iráku.

„Samozřejmě měla obavy. Velmi dobře chápala regionální geopolitickou citlivost,“ řekla Tsurkovova sestra Emma v rozhovoru pro Al Monitor. „Vždy kalkulovala s riziky své práce v terénu. Nikdy se nesetkala s žádnými členy milice, jen se soukromými osobami.“

S odkazem na rozhodnutí nezveřejňovat zprávy o Tsurkovově zmizení dříve Emma řekla deníku, že rodina „doufala, že dokážeme najít rychlé a klidné řešení této situace, aniž by se stala mezinárodní senzací. Nebyli jsme umlčeni. naše volba.“

Mluvčí irácké vlády v pátek oznámil, že bylo zahájeno vyšetřování Tsurkova únosu, ale v prohlášení Radě bezpečnosti odmítl poskytnout více informací. Tisková agentura.