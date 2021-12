Vesmírný dalekohled Jamese Webba odhaluje masivní sluneční bariéru v dalším kroku nebezpečné proliferace

Kosmický dalekohled NASA James Webb Space Telescope odstranil obaly ze sluneční clony v této animaci kritického kroku nasazení, ke kterému došlo ve vesmíru 30. prosince 2021. (Obrazový kredit: NASA)

Vesmírný dalekohled Jamese Webba rozvázal sluneční clonu a obešel tak další důležitou položku ze svého dlouhého a nebezpečného seznamu misí pro nasazení.

Po úspěšném rozšíření své rozmístitelné věžové sestavy (DTA), struktury, která spojuje dvě Webbovy poloviny, ve čtvrtek (29. prosince) měl dalekohled prostor k zahájení prvních kroků k vypuštění svého obřího slunečního štítu. Dnes (30. prosince) týmy expedice dokončily další dva hlavní kroky: Nasazení Vesmírný dalekohled Jamese Webba Sklopte zadní hybnost a uvolněte ochranný filmový kryt opalovacího krému.

Webb ještě musí otevřít opalovací krém, což udělá asi druhý den natažením dvou vazníků. Úkolový tým pak stráví několik dní připojením pětivrstvé struktury k příslušnému napětí a dokončí tuto práci nejpozději v neděli (2. ledna).

Tím skončí rozmístění slunečního štítu a Webbův tým se přesune do optiky dalekohledu. Očekává se, že primární a sekundární zrcadla Webb budou zveřejněna do 7. ledna, Podle NASATím končí fáze šíření hvězdárny.

Při zveřejňování můžete postupovat podle dalších kroků Webba tady.

Webbův opalovací krém je zásadní složkou, která udržuje optiku a přístroje vesmírného dalekohledu na správné (extrémně nízké) teplotě. Ale sluneční štít, který se rozkládá na 70 x 47 stop (21 x 14 metrů), je tak velký, že ho tým mise musel složit, aby se dostal do vesmíru. To znamená, že nyní, když je Webb ve vesmíru, se musí rozvinout.

„Stejně jako musí být lodní stěžeň přišroubován na místo a namontován lanoví předtím, než loď rozevře plachty, trupy platformy Webb, hybná klapka a mezilehlá ramena budou brzy na místě, dokud se Webbův stříbrný štít nerozvine,“ uvedla NASA. sai Dr v současné situaci Čtvrtek je ve znamení předchozího kroku Webba k publikování struktur platformy a jeho nadcházejícího plánu publikovat mid-boots.

Zadní momentová klapka vesmírného dalekohledu Jamese Webba (vlevo dole) je vidět v konfiguraci zveřejněné na tomto obrázku NASA. (Obrazový kredit: NASA)

Dnes, krátce po 9:00 EDT (1400 GMT), Webbův tým nasadil „zadní hybnou klapku“ v manévru, který podle výše uvedeného prohlášení NASA trval asi osm minut. Tento kryt pomáhá webu udržet si orientaci na oběžné dráze bez použití dalšího paliva.

Jakmile je opalovací krém nasazen, bude neustále tlačen fotony ze slunce. Hybnostní klapka by pomohla čelit tomuto potenciálnímu nárůstu slunečního světla a umožnila by observatoři ušetřit palivo, které by jinak potřebovala k udržení své polohy.

Po nasazení krytu Webbův tým vypustil ochranný membránový kryt, který obaluje a chrání sluneční clonu během pozemních aktivit a vypuštění Webba do vesmíru. Víčko bylo uvolněno prostřednictvím elektricky ovládaných zařízení, Podle NASA .

Nasazení Webba a jeho impozantního slunečního štítu je hrozivý a nebezpečný úkol. Webb má přibližně 344 kroků označených jako „selhání jednoho bodu“ a jak uvedli experti mise, asi 80 % z nich nastane během nasazení.

Dokonce i administrátor NASA Bill Nelson se Space.com podělil o to, že i když se před Webbovým startem cítil „optimisticky a sebejistě“, cítil se také „nervózní“, částečně kvůli tomuto obtížnému procesu nasazení.

Webbovi bude od data startu 25. prosince trvat asi 30 dní, než dosáhne svého konečného cíle, L2, neboli Earth-Sun Lagrange Point 2, gravitačně stabilního bodu ve vesmíru 1 milion mil (1,5 milionu km) od Země.