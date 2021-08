Běloruská olympijská běžkyně říká, že uprchla poté, co ji kvůli varování její rodiny vyděsilo vrátit se domů

Běloruština sprinterka Kristina Tsimanskaja Ve čtvrtek řekla, že se rozhodla uprchnout do Polska z Tokia poté, co dostala varování od své rodiny, že není bezpečné se vrátit domů.

Na tiskové konferenci ve Varšavě Tsimanoskaya Řekla, že ji babička varovala, aby se k ní nevracela Bělorusko „Protože v televizi o tobě říkají hodně špatných slov a že máš nějaké psychické problémy.“

„Řekla mi, že bych se neměl vrátit do Běloruska,“ řekl 24letý muž.

stažení Aplikace NBC News Za aktuální zprávy a politiku

Tsimanskaya uvedla, že ji její rodiče také varovali před naléháním na Bělorusky, aby „na mě psali nenávistné věci“.

sportovec Ve středu odletěl do Polska Poté, co se odmítl vrátit do Bělorusko Z Olympijské hry v Tokiu Po spádu s jejími trenéry, což zjevně rozhněvalo silného milovníka země.

Příbuzný

Tsimanoskaya řekla, že jí trenéři řekli, aby šla domů poté, co je veřejně kritizovala za to, že se ji pokusili donutit soutěžit na akci, které se nikdy předtím nezúčastnila.

Běžec ve čtvrtek novinářům řekl, že její trenéři přišli do jejího pokoje a naléhal na ni, aby předstírala, že je zraněná, a šla domů.

Řekla, že byla v neděli proti své vůli letecky převezena na letiště Haneda, ale podařilo se jí uniknout představitelům týmu a místo toho požádala o ochranu japonské policie.

Hráčka uvedla, že pomocí Google Translate ukázala na letištní policii přeloženou žádost o pomoc na svém telefonu, zatímco se snažila vyhnout tomu, aby byla poslána do letadla zpět domů.

Tsimanoskaya získala obrovské vylití podpory ze zemí po celém světě, přičemž Polsko jí v pondělí udělilo humanitární vízum.

Kristina Tsimanoskaya, Běloruska, běží na 100 m žen na olympijských hrách v Tokiu 30. července 2021. Martin Messner / AFP

24letá dívka řekla, že se rozhodla jít Polsko V naději, že může pokračovat ve své sportovní kariéře.

Řekla také, že se rozhodla uchýlit do země, protože věděla, že její rodiče a manžel nebudou mít problém zemi navštívit.

Hráč řekl, že její manžel už byl na cestě do Varšavy, aby byl s ní.

Mluvíme s Associated Press Ve videohovoru začátkem tohoto týdne Tsimanoskaya řekla, že se obává trestu, pokud se vrátí do Běloruska.

Čtyřiadvacetiletý muž řekl, že „dali jasně najevo, že až se vrátím domů, určitě mě čeká nějaký trest“.

Na otázku, jak to objasnit, Tsimanskaja řekl, že „hlavní fráze je, že jsme“ se nerozhodli vrátit domů, rozhodli to jiní lidé a pouze nám nařídili, abychom to uskutečnili.

Tsimanoskaya útěk do Polska přichází jako běloruský prezident Alexander Lukašenko nadále čelí mezinárodní kritice za jeho brutální zásah proti politickým odpůrcům a kritikům.

Autoritářský vůdce vyvolal rozsáhlé pohoršení poté, co jeho vláda odklonila letadlo do hlavního města Minsku, což vedlo k zatčení novináře Romana Protaseviče, otevřeného kritika Lukašenkova režimu.

Během čtvrteční tiskové konference Tsimanskaja řekla, že chce „poskytnout pomoc komukoli“ v podobné situaci jako ona.

Řekla také, že doufá, že Bělorusové, kteří budou čelit tlaku ze strany své autoritářské vlády, budou moci promluvit a ona bude ochotná „jednat jejich jménem“.

Atletka je smutná, že nebude zvažovat návrat do Běloruska, pokud nebude přesvědčena, že to bude bezpečné.

Do té doby řekla: „Jsem ráda, že jsem tady, a jsem ráda, že jsem v bezpečí.“