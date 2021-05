Pokimane ohlašuje Twitch Hot Tub Stream s OfflineTV

Imane “Pokimane” Anys ohlásil vysílání horké vany na Twitchi a ukazuje OfflineTV. Prozatím nejsou k dispozici přesné podrobnosti o vysílání, ale Pokeman poznamenává, že stream se odehrává v den jejích narozenin, což je 14. května, nebo jinými slovy příští pátek. Zbývá však zjistit, zda k tomu dojde v konkrétní den nebo někdy kolem narozenin streamovacího zařízení.

Nejasné je také to, kdo se účastní. V průběhu let se členové OfflineTV změnili, když členové přicházejí a odcházejí, ale dnes skupina zahrnuje Scarra, LilyPichu, Disguised Toast, Yvonnie, Michael Reeves a Brodin Plett. Do skupiny patří také Pokimane, ale ona už nežije v domácnosti OfflineTV.

Jak byste čekali, této reklamě se dostává velké pozornosti. Pokimane je nejen jedním z nejpopulárnějších živých streamovacích hráčů na světě, ale i ostatní členové OfflineTV se chlubí svými úžasnými diváky.

OTV přesvědčil, aby udělal proud horké vany k mým narozeninám lmaooo – Pokiman (pokimanelol) 8. května 2021

Toto oznámení bylo překvapením poté, co Pokimane nedávno uvedl Twitch do trendu, který převzal streamovací platformu a prozatím nevykazuje žádné známky toho, že by šlo kamkoli.

„Lidé se natolik zabývají řadou, že potřebujete někoho, kdo může jen jako člověk vstoupit do proudu a být jako, uh, to je sugestivní, a něco s tím udělat,“ Řekl Boquemany Z horké vany proudí proud z minulého týdne. „To neznamená blokování. Udělejte s tím ale něco, aby to nebyly jen sugestivní proudy, které by ovládly celou platformu,“

Prozatím zbývá zjistit, jak daleko proud přijme ducha trendu. Vzhledem k předchozím komentářům Pokimane a vtipné povaze tweetu výše to vypadá, že bude komediálnější a živější než cokoli jiného.

Další informace o všem, co se týká Pokémani, Twitch a her, získáte kliknutím Tady Nebo se podívejte na níže uvedené související odkazy: