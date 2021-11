21 nejlepších kybernetických televizních pořadů, na které se můžete podívat (2021): Soundbary, OLED, levné

zda plánujete Roční zhlédnutí bílé Vánoce Nebo se připravte na školní fotbalovou sezónu, nyní je čas upgradovat své domácí kino. Toto kybernetické pondělí má výrazné slevy na mnoho našich oblíbených televizorů, od obrovských OLED obrazovek až po jednoduché a cenově dostupné možnosti s vestavěným Roku.

Tento nákupní svátek je také k dispozici celá řada skvělých reproduktorů za skvělé ceny, takže je na to ideální čas. Už jen upgradujte zvuk. Určitě se podívejte na naše průvodce Nejlepší televizory A Nejlepší reproduktory Zjistěte více o našich oblíbených modelech nyní.

Aktualizováno pondělí 29. listopadu: Do televizoru LG C1 a reproduktorů Vizio řady V byly přidány nové odkazy. Uzavřeli jsme dvě nabídky, které již nejsou dostupné.

Pokrytí kybernetického pondělí společnosti WIRED Produkty testujeme po celý rok a tyto nabídky pečlivě vybíráme. představované výrobky (dojít) K datu publikace vyprodáno nebo již bez slevy. Během víkendu Black Friday budeme tohoto průvodce aktualizovat.

Televizní nabídky pod 1000 $

Číst Nejlepší televizory Průvodce všemi našimi nejlepšími televizními tipy, z nichž mnohé jsou na tomto seznamu!

TCL 5. řada Foto: TCL

TCL 5-Series nabízí za tuto cenu neuvěřitelnou hodnotu. Získáte skvělé rozhraní Roku a panel vylepšený o kvantové tečky, což znamená jasnější a výraznější barvy. Za tu cenu je zlevněný od října, kdy jsem měl hodně předčasných prázdninových výprodejů, ale stále je to skvělý náskok.

TCL 4-Series bývala na můj vkus trochu pod specifikací, ale technologie z vyšších modelů 5 a 6 v posledních několika letech neustále klesají. Díky tomu je tento 43″ skvělý nákup, pokud hledáte menší styl do kuchyně, pokoje pro hosty nebo koupelny.

Foto: Physio

Pokud hledáte větší TV pro větší obytný prostor, toto Vizio je skvělá nabídka. Dodává se s barvou Quantum Dot, Vizio Professional Game Engine pro vysoký výkon s herními konzolami a ekosystémem Smartcast – jedním z našich oblíbených způsobů, jak odesílat videa z telefonu do televizoru.

AmazonkaA Nejlepší nákup (1 000 USD)

Milujeme televizory Sony pro jejich vynikající software pro zpracování videa, který vytváří vynikající obraz. S cenou těsně pod 1 000 $ je to skvěle vypadající televizor se zářivými barvami a stylovým designem. Má integrovanou Google TV, takže budete moci snadno streamovat své oblíbené pořady z Google Chrome nebo Android.

Amazonka

HiSense ULED TV (8/10, DOPORUČUJTE DRÁTOVÉLetos to byla téměř naše nejoblíbenější televize. Poměr ceny a výkonu tohoto zařízení odpovídá pouze našim oblíbeným televizorům TCL, ale pokud preferujete software Smart TV od společnosti Google, je pro vás tento model s podporou Googlu tou nejlepší volbou.

Díky technologii NanoCell LED společnosti LG vypadají barvy skvěle a operační systém Smart TV je ve skutečnosti docela odolný. Skutečným důvodem, proč si tento model koupit oproti krabicím s podobnou cenou od jiných, je však Magic Remote – dálkové ovládání LG point-and-click a dálkové ovládání podobné Nintendo Wii. Je to skvělé. Už nikdy nebudete muset držet stisknuté klávesy se šipkami na dálkovém ovladači, abyste znovu zadali heslo.

nejlepší nákupA WalmartA Amazonka

Toto 65palcové zařízení Samsung má vestavěné Amazon Alexa a Google Assistant, takže můžete vyhledávat pořady nebo hudbu, kterou chcete slyšet. Není to nejhezčí televizor na tomto seznamu, ale je to solidní nabídka pro jeho 65palcovou obrazovku a vysoce kvalitní zpracování obrazu.

Amazonka

Tento Quantum TV Vizio M-Series (8/10, DOPORUČUJTE DRÁTOVÉ) Náš recenzent byl ohromen decentním lokálním stmíváním (i když je to ve srovnání s některými modely TCL trochu složitější) a vynikající úrovní kontrastu. The Quantum dot display To znamená, že také získáte jasné a živé barvy.

Vysoce kvalitní televizní nabídky

LG C1 OLED Foto: LG

cíl (není k dispozici) A AmazonkaA nejlepší nákup

LG C1 (9/10, DOPORUČUJI WIRED) je nejlepší televizor, který jsme letos testovali. Vyznačuje se nádhernými úrovněmi černé, ultra rychlou dobou odezvy pro hraní her a jedním z nejlepších rozhraní pro chytré televizory na trhu. Ať už hledáte hru 120fps ve 4K, nebo jen chcete sledovat temnější obsah, jako je Mandalorian Přesněji řečeno, tento model je vstupenkou.

Amazon (1448 $)A Walmart

QN90A je Nejlepší 4K televizor, který jsem testoval pro nejjasnější místnosti. Má šílený kontrast díky mini LED podsvícení a displej Quantum Dot znamená super jasné barvy. Líbí se mi také, že má podstavec, díky kterému se snadno vejde na menší TV stolky.