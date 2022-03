Předseda Hammers David Moyes varoval spolumajitele West Hamu Daniela Credinského, aby letos v létě připravil českou knihu pro tolik potřebné přestupy.

V lednovém přestupovém období bylo všem jasné, že West Ham bude muset hráče podepsat.

Mnozí měli pocit, že nejhorší klub byl špatně spočítán tím, že se mu nepodařilo přivést dalšího útočníka do letního okna.

Na začátku letošní sezóny byla očekávání vysoká – český miliardář Daniel Kredinský bude novým spolumajitelem West Hamu a bývalým náborářem talentů Man City Rob Newman.

Moje předpovědi o Evropské lize.

Zvláště vzhledem k West Hamu Byly tam – Než ve středu večer prohrajete FA Cup v Southamptonu – Bojovat na třech frontách, ve skvělé pozici pokusit se dosáhnout něčeho opravdu nezapomenutelného.

Příznivci byli čím dál neklidnější, když okno šlo dál bez podpisu.

Ale Moyes opakovaně řekl, že ho správní rada podporuje a má peníze na podpis hráčů.

Když uzávěrka zazvonila v 23 hodin toho dne, okno bylo pryč a žádní noví příchozí, což fanoušky Hammers hodně naštvalo.

Moyes vždy trval na tom, že bude najímat pouze hráče, o kterých cítil, že zlepší to, co má.

Zastánci jejího případu pracovali na zpřístupnění skutečného přepisu tohoto prohlášení online.

V této sezóně mohou Hammers ještě dokázat něco nezapomenutelného. Zápasy s Liverpoolem, Aston Villou a Tottenhamem v Premier League a posledních 16 zápasů Evropské ligy se dvěma zápasy proti Seville rozhodnou příští dva týdny.

David Moyes varuje spolumajitele West Hamu Daniela Kredinského, aby připravil českou knihu na tolik potřebné přestupy.

Pokud West Ham prohraje s druhým nejstarším týmem Premier League – jak se zdá – dojde plyn, příznivci předpovídající tuto těžkou situaci nebudou mít shovívavou náladu.

Nahrazení hráčů, kteří nemají smlouvu, odcházejí do důchodu nebo nejsou v plánech manažera, bude v létě vyžadovat více investic.

Nyní Moyes účinně varoval Křetínského, aby připravil svou českou knihu na tolik potřebné převody (Večerní standard)

Na otázku, zda by měl West Ham letos v létě přidat významný počet, Moyes na své předzápasové tiskové konferenci odpověděl: „Myslím, že ano.“Večerní standard)

„Musíte si ale pamatovat, že ne všechny podpisy fungují a můžete si vzpomenout na mnoho klubů, které utratily spoustu peněz a nefunguje to.“

„Je snadné častěji říkat ‚potřebujete více podpisů‘. Chce to hodně přemýšlení, abyste se pokusili najít správného hráče se správnou postavou pro to, co chcete dělat, a pokusili se utratit za to co nejvíc peněz. klubu příznivců West Hamu.

„Zvládneme to se silným týmem a chceme mít více obchodů.

„Ale pokaždé, když se ptáme na tyto otázky: ‚Myslíš, že se nesnažíme? Myslíte si, že nenabízíme ústupky? Myslíte si, že jsme nevěděli, že potřebujeme větší tým?“

Nahradit a posílit v létě potřebných 10-12 hráčů nebude levné.

Ne vždy záleží na tom, co utratíte, ale jak to utratíte.

Moyes toto právo prohlašoval častěji než ne během svého druhého působení ve West Hamu.

Potřebuje však pomoc. Kredinski i Newman by se měli v létě zlepšit.

