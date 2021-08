BRAGUE: Ondrej Kudela byl v úterý povolán do české reprezentace, aby se v kvalifikaci na mistrovství světa příští měsíc utkala s Belgií po 10zápasovém zákazu UEFA kvůli rasismu.

UEFA v dubnu zakázala obránce Slavie Praha po rasistických poznámkách záložníkovi Rangers Glennu Camarovi během zápasu Evropské ligy minulý měsíc.

Zákaz vyřadil Gudellu z týmu České republiky na Euro 2020, kde tým postoupil do čtvrtfinále.

Češi hostí Bělorusko 2. září, tři dny poté, co se lídři skupiny E utkají s Belgií.

Češi jsou ve skupině druzí se čtyřmi body ze tří her.

8. září se přátelsky utkají s Ukrajinou.

Trenér Jaroslav Silva, který dosud nabral 20 hráčů, nemluvě o dalších třech, pochválil návrat Gudely do týmu.

“Samozřejmě jsme rádi, že máme takového hráče. Jeho klidný, kreativní styl je pro nás rozhodně důležitý,” řekla Sylvie novinářům.

Jediným nováčkem v národním týmu je obránce Victoria Plassen Milan Howell.

Sylhawi bude postrádat řadu hráčů, včetně útočníka Leverkusenu Patricka Schicka kvůli zákazu červené karty a obránce Hoffenheimu Pavla Catarabka kvůli zranění.

„Spolu s Cristianem Ronaldem je nejlepším střelcem v eurech, bude nám určitě chybět, ale doufám, že hráči, kteří dostanou šanci, ukážou svou kvalitu,“ dodal Sylhevi.

Tým České republiky:

Brankáři: Andrzej Kolar (Slavia Praha), Philip Queen (Slovensko), Tomáš Wiglik (Olympiacos / GRE)

Obránci: John Boril (Slavia Brock), Jacob Probeck (Victoria Plasen), Vladimir Koofal (West Ham / ENG), Milan Howell (Victoria Plasen), Thomas Glass (Bristol City / ENG), Ontrage Gudella (Slave / IT) Jima (Slavia Brock )

Střední hráči: Antonin Barrack (Verona / IDA), Tomáš Holmes (Slavia Brock), Jacob Jankto (Godafe / ESP), Alex Crawl (Spartak Moskva / RUS), Jacob Bezek (Sparta Brock), Michael Sadzek (West Ham / ENG)

Vpřed: Adam Hlosec (Sparta Brock), Matej Vitra (Burnley / ENG)

“Hrdý výtržník. Oceněný odborník na kávu. Hodně padá. Typický webový fanatik. Twitter geek.”