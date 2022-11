Bude rozšířena kapacita spolupráce se Slovenskem v procesu obnovy ukrajinské energetiky

Náměstek ukrajinského ministra energetiky pro evropskou integraci Jaroslav Demčenkov se setkal s ministrem hospodářství Slovenské republiky Karlem Hermannem. Strany se sešly v Užhorodu v rámci jednání Ukrajinsko-slovenského státního výboru.

Strany jednaly o provozu energetického systému v kontextu masivních útoků Ruska na energetickou infrastrukturu Ukrajiny. Karel Hermann zdůraznil, že Slovensko je připraveno poskytnout ukrajinské straně materiál a zařízení pro opravy.

„Potenciál spolupráce mezi Ukrajinou a Slovenskem je velmi velký a je využíván jen částečně. Je zde potenciál pro projekty během války i projekty rozvoje udržitelného energetického sektoru po našem vítězství,“ řekl Jaroslav Demčenkov.

Náměstek dále zdůraznil perspektivu ukrajinsko-slovenské spolupráce na zvýšení kapacity propojovacích vedení a těžby uhlovodíků, jakož i realizaci projektu dodávek různých druhů ropy ropovodem Jižní přátelství s využitím infrastruktury Ukrajiny, Slovensko, Česká republika a Maďarsko.

Jaroslav Demčenkov zdůraznil vyhlídky rozvoje alternativních generací, které by mohly zabránit budoucím energetickým krizím. Zdůraznil, že podle vypracovaných plánů by měl podíl obnovitelné energie v ukrajinské výrobní struktuře do roku 2030 činit alespoň 25 % a podíl výroby bezuhlíkové jaderné energie alespoň 50 %.

Během pracovní návštěvy se náměstek ministra zúčastnil také Ukrajinsko-slovenského podnikatelského fóra a uskutečnil řadu jednání se zástupci slovenských firem.

Yaroslav Demchenkov pozval zástupce slovenských firem, aby se zapojili do rozvoje projektů obnovy ukrajinského energetického sektoru, který bude založen na moderních energeticky úsporných a bezuhlíkových technologiích.