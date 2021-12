Velká Británie porazila Česko a vyhrála čtvrtfinále Davisova poháru | Davis Cup

Hloubka britského daviscupového týmu byla testována v neděli odpoledne, kdy stál jen blok od porážky od neohrožené mladé české strany. Pod tlakem finále Davis Cupu však našli způsob, jak vyhrát 2:1, aby skončili nahoře ve své skupině a dostali se do čtvrtfinále.

Poté, co Dana Evanse vyřadil 21letý Thomas Machak, který vyhrál lépe 6-2, 7-5, Cameron Norrie přežil tři turbulentní sety a porazil 20letého Jerryho Lechku 6-1, 2-6. 6-1 a zaplaťte remízu gumovým párům, abyste určili vítěze jejich skupiny.

Ve svém prvním společném gumovém turnaji v Davis Cupu předvedli Joe Salisbury a Neil Skopsky dominantní výkon ve čtyřhře a vedli Velkou Británii vítězstvím 6-4, 6-2 nad Jerrym Veselim a Machakem.

„Dobré, opravdu skvělé,“ řekl kapitán Leon Smith o výkonu svého týmu. „Jsem na ně opravdu hrdý. Nezáleží na tom, kdo vyhraje nebo prohraje gumu, všichni jsou v tom spolu, všichni nakonec podporují. Myslel jsem, že Mshak, který hrál s Evem v prvním zápase, hrál mimo tělo Byl v pohodě. Pak Cam hraje jiného chlapa, kterého hrál ze své kůže.“

Protože Radek Štěpánek a Tomáš Berdych, hvězdy českého týmu, který vyhrál šampionát v letech 2012 a 2013, trávili posledních pár dní zábavou fanoušků Royal Albert Hall na akci Champions Tennis, tento týden v Innsbrucku potvrdil, že zdatní nástupci přicházejí. .

Machak, který je na 143. místě světového žebříčku, už porazil Richarda Gasqueta z Francie a Evans velmi dobře podával, sebevědomě se pohyboval do sítě, svůj jemný bekhend doplnil jemnými záblesky a skákáním a skákáním forhendů.

Navzdory bojovnosti byl Evans chudý. Jeho bekhendový úder byl ve výměnách mezi kurtem proti špičkovému obouručnímu Čechovi bezmocný a po celou dobu stříkal fauly na forhendy. „Není to zdaleka ideální,“ řekl Evans poté.

I v méně oblíbeném formátu a před nedostatkem fanoušků se v této unikátní soutěži stále prosazují níže postavení hráči. Lehecka letos rychle stoupal v žebříčku a ukázal Nurimu obrovský potenciál svých zbraní, když vyhrál druhý set 6-2 v ohni z forhendových winnerů. Nuri však hrál ve třetím setu disciplinovaně, vyvaroval se nevynucených chyb a nasadil svou intenzitu na Leheckého.

„Samozřejmě to byl velký zápas, musím vyhrát, zápas, který musí tito kluci vyhrát,“ řekl Nouri. „Myslím, že je to pro nás všechny velmi nové, ale všichni jsme zažili skvělé roky. Všichni jsme se na událost připravili, jak nejlépe jsme mohli. Všichni jsme byli připraveni na dnešní výzvu. Veškerá příprava, všechna tvrdá práce během rok se vyplatil.“

Když se soutěž dostala do play-off dvojic, Salisbury a Skopsky, nasazené č. 3 a č. 20, se prosadily na šampionátu proti Veselému a Machákovi. Salisbury urvalo první směnu za stavu 4:4 zaručeným bekhendovým kopem, a když zápas kontrolovalo, šlo nahoru.

Rychlý průvodce Jak se mohu přihlásit k odběru upozornění na mimořádné sportovní zprávy? ukázat Stáhněte si aplikaci Guardian z obchodu iOS App Store pro telefony iPhone nebo z Obchodu Google Play pro telefony Android vyhledáním „The Guardian“.

Pokud již máte aplikaci Guardian, ujistěte se, že používáte nejnovější verzi.

V aplikaci Guardian klepněte na žluté tlačítko vpravo dole, přejděte na Nastavení (ikona ozubeného kola) a poté na Oznámení.

Zapněte sportovní oznámení. Děkujeme vám za vaši reakci.

„Byli jsme si jisti, že se dnes vrátíme silnější,“ řekl Salisbury s odkazem na prohru čtyřhry v sobotním mrtvém zápase proti Francii. „Samozřejmě, že jsme se do toho dostali, protože jsme věděli, že musíme vyhrát, myslím, že jsme tento postoj tak nějak přijali. Myslím, že to přineslo to nejlepší.“

Velká Británie se v úterý odpoledne v Innsbrucku střetne s Německem poté, co Německo navázalo na těsné vítězství nad Srbskem pod vedením Novaka Djokoviče porážkou Rakouska 2:1.