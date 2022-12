McGregorův hattrick pomáhá Kanadě zarezervovat si vstupenku na finále Par Hockey Cupu proti jejich rivalovi, Spojeným státům

Kanadský parahokejový tým si zarezervoval vstupenku na zápas o zlatou medaili na Para Hockey Cup 2022 dominantním vítězstvím 7:0 nad Českou republikou ve čtvrtek v Bridgewater, NS.

V sobotu se Kanaďané utkají se Spojenými státy v odvetném zápase paralympijského finále v Pekingu loni v březnu, kde Američané získali počtvrté za sebou jdoucí zlatou paralympijskou medaili.

„Máme tu před sebou velkou příležitost a myslím, že si to musíme zapamatovat. Soustředíme se jen na to, co umíme, na ty malé detaily, staráme se o svůj konec a hrajeme svou hru. Sníte o těch chvílích a my jsme nadšený,“ řekl kanadský veterán Liam Hickey.

Kapitán Tyler McGregor vstřelil hattrick a zároveň vyrovnal rekord v počtu gólů v jediném Para Hockey Cupu s devíti. Trojnásobný paralympijský medailista z Forest, Ont., je nyní partnerem kanadského velikána Grega Westlakea a Nora Rolfa Einara Pedersena.

Kanadský brankář Jean-François Honault zaznamenal při svém druhém startu v řadě šest zákroků a navázal na svůj silný výkon při středeční prohře v prodloužení se Spojenými státy v posledním zápase předkola.

McGregor otevřel skóre pouhou minutu v prvním poločase, když Kanada brzy vedla nad Čechy. Obránce Rob Armstrong přidal pojistku předtím, než McGregor vstřelil svůj druhý gól v zápase před jásajícími fanoušky v Lunenburg County Lifestyle Center.

Canadiens ve druhém poločase navázali tam, kde skončili, přičemž Hickey v polovině třetiny překonal horní poličku zkušeného českého brankáře Michala Vabenku. McGregor a další útočník Dominic Cozzolino přidali dvě asistence na branku.

James Dunn vstřelil svůj pátý gól na turnaji po necelých dvou minutách a zajistil Kanadě solidní vedení 5:0.

Fabinka McGregor, ukradený v poslední minutě druhého poločasu, udělal vše, co mohl, aby dal svému týmu šanci. Ale McGregor završil svůj hattrick tři minuty do třetí třetiny a posunul ho o jeden gól pod individuální rekord šampionátu.

Cozzolino asistoval u všech tří McGregorových gólů, zatímco zápas zakončil pěti asistencemi.

Kanaďan Tyler McGregor drží puk při čtvrtečním semifinálovém vítězství svého týmu nad Českem. (@HockeyCanada/Twitter)

Hickey přidal svůj druhý gól v utkání o čtyři minuty později, aby završil skóre, zatímco silná defenzivní hra Kanady Čechy i nadále zdržovala.

„Líbilo se mi, jak jsme se dnes večer soustředili na náš konec. Někdy mohou hráči v takovém zápase hledat body, ale starali jsme se o věci v defenzivě a soustředili se na všechny malé detaily,“ řekl kanadský hlavní trenér Ross Herrington.

Kanada usiluje o první zlatou medaili Para Hockey Cup od roku 2013. Spojené státy získaly na turnaji šest zlatých medailí v řadě, přičemž posledních pět pocházelo z Kanady.

Cozzolino řekl, že tým je nadšený z příležitosti porazit Američany o zlatou medaili na domácím ledě.

„Každý kluk, který hraje hokej, snil o šanci zahrát si na kanadské půdě o zlatou medaili a porazit přitom Spojené státy,“ řekl Cozzolino.

„Fanoušci zde byli úžasní, naše rodiny tu byly od začátku a město Bridgewater nás tak podporovalo. Všichni se těšíme na sobotní příležitost.“

V sobotním utkání o bronz se Česká republika střetne s Itálií.

Evan Nichols vstřelil hattrick, když Spojené státy ve čtvrtek ve druhém semifinálovém zápase rozčílily Italy 11:0 a zůstaly neporaženy s bilancí 4:0 na turnaji.

Turnaj čtyř týmů se naposledy konal v roce 2019 v Paradise, NL, ale v letech 2020 a 2021 byl zrušen kvůli pandemii COVID-19.

Kanadský 20členný tým zahrnuje mix paralympijských veteránů a mladých talentů, s 10 hráči z paralympijského týmu, který v Pekingu získal stříbrnou medaili. Canadiens dokončili předkolo s bilancí 2:1, jedinou prohrou s Američany.

Seznam Kanady

útočníci:

#4 James Dunn – Walston, Ont.

#8 Tyler McGregor – Forest, Ont.

#9 Corbin Smith – Moncton, Ont.

#13 Vincent Boyle – Alma, Q.

#19 Dominic Cozzolino – Mississauga, Ont.

#20 Jacob LeBlanc – Moncton, NB

#21 Alexis Auclair – Saint-Hyacinthe, Que.

#22 Matteo Pellizzari – Vancouver

#23 Liam Hickey – Svatý Jan

#26 Anton Jacobs Webb – Gatineau, Q.

#98 Mathieu Lilivre – Levis, Q.

Obránci:

#2 Rod Crane – Clarksburg, Ont.

#5 Tyrone Henry – Ottawa

#7 Zack Lavigne – Essex, Ont.

#11 Adam Dixon – Midland, Ont.

#29 Micah Kovacevic – Edmonton

#61 Rob Armstrong – Irene, Ont.

#92 Oren Halpert – Calgary

Brankáři: