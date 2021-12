Egyptská mumie Amenhotepa I. „není digitálně zapouzdřena“

KÁHIRA – Egyptští vědci odhalili 3500 let starou královskou mumii, aniž by odstranili jedinou vrstvu balzamovacího prádla.

Místo toho použili pokročilou rentgenovou technologii a skenování počítačovou tomografií, aby se podívali na nabalzamované tělo krále Amenhotepa I. a na tajemství, která skrývala po tisíce let.

Podle Zahiho Hawasse, významného egyptologa a jednoho z vědců zapojených do výzkumu, se „poprvé můžeme dozvědět informace o mumii, aniž bychom mumii narušili“.

CT sken ukazuje hlavu Amenhotepa I. S laskavým svolením Zahi Hawass

Výsledky byly zveřejněny v úterý v studie Spoluautor: Hawass a Dr. Sahar Selim, profesor radiologie, Katedra medicíny, Káhirská univerzita. Pomocí skenovací technologie byli vědci schopni vidět tvář starověkého krále. Dozvěděli se také jeho věk, výšku a zdraví, když zemřel.

3D snímky generované studií ukázaly, že Amenhotep I měl oválný obličej, úzkou bradu, malý nos a mírně vyčnívající horní zuby.

Podle výzkumníků na základě analýzy jeho kostí mu bylo v době smrti asi 35 let a byl obecně v dobrém zdravotním stavu, nevykazoval žádné nemoci ani zranění, které by naznačovaly, jak zemřel. Vědci zjistili, že jeho zuby jsou pozoruhodně zdravé.

Studie také odhalila, že mozek Amenhotepa I. nebyl během mumifikace odstraněn, na rozdíl od většiny králů Nové říše, jako byli Tutanchamon a Ramses II., a byl pohřben s 30 amulety a pásem se zlatými korálky.

Amenhotep I. vládl Egyptu asi 21 let mezi 1525 a 1504 př.nl Jeho původní hrobka nebyla nikdy nalezena, ale jeho mumie byla nalezena a znovu pohřbena v Luxoru v roce 1881.

Saleem v úterý řekl NBC News přes WhatsApp, že používaná technologie CT skenování se obvykle používá v klinickém prostředí ke zkoumání těl živých lidí. Může ale také pomoci při studiu mumií nenápadným způsobem.

„V současné době již fyzicky neodstraňujeme kryty mumií,“ řekl Selim, který sídlí v hlavním městě Káhiře. „Zachováváme a studujeme naše dědictví pomocí neinvazivních technik.“

S Amenhotepem I. Selim řekl, že vzali tisíce velmi tenkých řezů z mumie. Řekla, že když se to spojilo, vytvořilo to kompletní trojrozměrnou rekonstrukci králova těla.

„Jako plátky toastu děláme celý bochník chleba,“ řekl Saleem. „Tato technika mi umožnila digitálně odstranit pouzdro, abych si vizualizoval amulety mezi vrstvami a vizualizoval obličej mumie.“

Hawass, který také sídlí v Káhiře, řekl, že to není poprvé, co byla mumie digitálně zkoumána, ale je to první komplexní analýza svého druhu.

A ve zvukové zprávě zaslané přes WhatsApp uvedl, že doufá, že stejnou technologii brzy použije.

„Nyní plánujeme provést stejný typ studie pro všechny královské mumie,“ řekl Hawass.

Charlene Gobash hlásila z Káhiry. Yulia Talmazanová se hlásila z Londýna.