Čína vyvíjí „ultra obrovskou“ megaship v hodnotě 2,3 milionu dolarů, tj. Mil na délku

Mise s lidskou posádkou vyžadují rozsáhlé inženýrské projekty.

Vědci v Číně například zkoumají možnost sestavení kosmické lodi na oběžnou dráhu. Projekt je součástí ambicí národa rozšířit průzkum vesmíru, který zahrnuje mise s lidskou posádkou operující v dlouhodobém časovém horizontu.

Podle čínského listu The Guardian návrh čínské Národní nadace pro přírodní vědy požaduje analýzu mechaniky stavby „velmi velké kosmické lodi o délce několika kilometrů“. Předběžná zpráva od Ranní noviny v jižní Číně.

Jinými slovy, Čína právě sdělila světu, že má zájem postavit na míle dlouhou kosmickou loď. Ano, míle.

Zpráva uvádí, že toto konkrétní úsilí je součástí velkého strategického vesmírného projektu, který zajistí „budoucí využití vesmírných zdrojů, průzkum záhad vesmíru a dlouhodobé přežití na oběžné dráze“. Podle schématu projektu sdíleného podnikem je práce řízena agenturou pod dohledem ministerstva vědy a technologie.

Jako by tento masivní projekt nebyl dostatečně působivý, je to jen jeden z 10 dalších navrhovaných výzkumných schémat, které začátkem tohoto měsíce zveřejnilo ministerstvo matematických a fyzikálních věd, které plánuje financovat pět celkových projektů s maximálním rozpočtem 2,3 milionu dolarů (15 milionů juanů).

Navrhnout graf standardní kosmická loď Vyžadovalo by to vícenásobné spuštění a také montáž ve vesmíru, protože váží hodně a bylo by příliš objemné na to, aby se spustilo jedním letem. Vědci zapojení do projektu proto stojí před obtížnou výzvou. Potřebují snížit hmotnost kosmické lodi, aby se snížily celkové starty potřebné k tomu, aby se její součásti dostaly do vesmíru, a aby se zjednodušily náklady na stavbu, aby se vešly do státního rozpočtu. Podle schématu musí také zlepšit kontrolní schopnosti struktur, aby se při montáži zabránilo jejich driftování, třepání nebo jinému vymknutí z kontroly.

Čínské ambice ve vesmíru rostou

Čína již začala zdvojnásobovat svůj vesmírný program a ukazovat světu, čeho může dosáhnout, v květnu, kdy se stala druhou zemí, která úspěšně přistála na Marsu roverem, dva roky poté, co udělala totéž s jinou kosmickou lodí na odvrácené straně měsíce . Země také zahájila montáž své vesmírné stanice Tiangong v dubnu tohoto roku, přičemž několik dalších jednotek by mělo být vypuštěno na nízkou oběžnou dráhu Země pomocí těžké rakety Long March 5. V době psaní tohoto článku je 22metrická tunová stanice nastavena na se stala primární součástí stanice. Základní bytová jednotka pro astronauty nesená na palubě stanice, která má být dokončena někdy příští rok, kdy hmotnost dosáhne zhruba 100 metrických tun.

Po dokončení bude stanice Tiangong přibližně čtvrtinová Mezinárodní vesmírná stanice. Mezinárodní vesmírnou stanici však vytvořila koalice 16 národů a je přibližně 109 metrů dlouhá a 75 metrů široká. To je téměř velikost fotbalového hřiště. Ale při pohledu do budoucnosti bude Čína nepochybně hrát stále důležitější roli ve vesmírných misích, přičemž ultra těžký raketový motor určený pro příští generaci nosné rakety Long March 9 je naplánován na svůj první let v roce 2030. Partnerské země a společnosti mohou nadále dominovat. Na vesmírných misích dnes, ale v příštích letech možná budeme čekat na zásadní posun, protože Čína pokračuje zintenzivnit její ambice.