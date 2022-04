The Revolution Underway: Battle of the Teams in Prague Marathon

AW Show: Jedinečná forma ve Volkswagen Maratonu Praha složená z profesionálů a všech běžců

RunCzech mění svět maratonských závodů. Revoluční projekt Battle of the Teams, který proměňuje individuální disciplínu v týmový sport. K výsledku může přispět každý. Profesionálové i amatéři. „Běžec odteď nemusí být sám. Celkové skóre týmu může ovlivnit jak sportovní hvězda, tak běžecký nadšenec.“

Dramatická bitva skončí, až poslední závodník protne cílovou pásku,“ říká Carlo Capalpo, ředitel RunCzech. Bitva týmů je součástí Volkswagen Maratonu Praha 2022, který začne 8. května na Staroměstském náměstí.“ Maratonu se může zúčastnit všech jedenáct tisíc účastníků a zúčastnit se bitvy šesti týmů. A každý může přispět k výsledku svého týmu,“ nastínil Capalbo.

Loňská premiéra Battle of the Teams byla zkrácena kvůli pandemii Covid-19 a letošní týmová soutěž bude otevřena všem běžcům, kteří mají zájem soutěžit. Organizátoři nejprve rozdělí 36 profesionálních sportovců z celého světa do šesti týmů.

V každém z nich budou za svůj výkon bodováni čtyři sportovci (každý tým má také dva náhradníky pro případ, že by se někdo z týmu zranil nebo nemohl dosáhnout), pátý „registrovaný závodník“ bude vytvořen s průměrným skóre z bazénu. registrovaných amatérů (schopnost týmu je neomezená!).

Skóre je pak určeno součtem bodů přepočtených z časů všech členů týmu. Pokud navíc profesionální sportovec dosáhne svého osobního maxima, získá pro svůj tým navíc tříprocentní prémii.

Konečně po dvouleté odmlce je Volkswagen Maraton Praha 8. května 2022 zpět Skvělý kurz, skvělé nabídky a vaše šance získat nový PB.

Jak se přihlásit do Battle of the Teams? Každý soutěžící si svůj tým vybere při registraci nebo ve svém RunCzech profilu. Ať už na základě sympatií ke konkrétním specialistům, vedoucím týmů nebo podle charitativního projektu podporovaného jednotlivými týmy. Každý tým bude pracovat v barvě svého partnera v názvu.

Jde o Volkswagen, Mattoni, ČEZ, adidas Runners, Generali Česká pojišťovna a Berell roku. „Kromě soutěžících chceme na tento atraktivní koncept týmu přilákat nové fanoušky a plánujeme na akci přilákat i více televizních diváků.

V bitvě týmů se o šampionech nerozhodne až do konce,“ vysvětluje Carlo Capalpo.Pořadatelé zatím potvrdili jména těchto pěti ze šesti nezávodních kapitánů: Jiří Prskavec – olympijský vítěz ve vodním slalomu, Barbora Strýcová – tenistka Susana Hijnová – atletická dráha, Barbora Votiková – fotbalová brankářka Paris Saint-Germain a Jiří Ježek – paralympijský vítěz v cyklistice, jehož tým Beryl loni vyhrál.

Vítězný tým obdrží finanční odměnu ve výši 30 000 $, která bude rozdělena rovným dílem mezi všechny profesionální sportovce (ne podle individuální výkonnosti). Standardní finanční odměna pro profesionální běžce je následující: 12 500 $ pro vítěze; 15 000 Kč za nejlepší Kč; 100 000 dolarů na překonání světového rekordu; Kromě mnoha motivačních bonusů včas.

Nadšení ale budou i amatérští závodníci. V Battle of the Teams má každý soutěžící možnost zapojit se do komunit provozovaných titulními partnery a využívat všechny jejich výhody. Někteří partneři nabídnou zážitky v podobě doplňkových rodinných vstupů do aquaparku či různých kulturních akcí, nechybí ani ceny v podobě nejnovější běžecké obuvi či zásoby nápojů po celý rok, ale i společné sportovní aktivity s týmem. vedoucí.

Můžete se přihlásit na Volkswagen Maraton Praha tady.