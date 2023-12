Tel Aviv: český ministr obrany Jana Černochová vyzvala svou zemi k vystoupení z Evropské unie Spojené národy po Valné shromáždění Souhlas A Přesnost Požadavek příměří v Gaze, který se o tom nezmínil míchání Nebo stovky rukojmích unesených islámskou teroristickou skupinou.Česká republika, jeden z nejbližších spojenců Izraele v Evropě, byla jednou z pouhých 14 zemí, které se postavily proti pátečnímu rozhodnutí, které přišlo tři týdny poté, co Hamás zmasakroval v Izraeli více než 1400 lidí a asi 230 dalších zajal jako rukojmí v Gaze, včetně desítek státních příslušníků. Mimozemšťané. .„Česká republika podle mého názoru nemá místo v organizaci, která podporuje teroristy a nerespektuje základní právo na sebeobranu,“ řekla Černuchová. „Pojďme ven.“Její komentáře v neděli zveřejnil výkonný ředitel UN Watch Hillel Neuer na X, dříve známém jako Twitter.Izrael „hanebné“ rozhodnutí odsoudil a označil jej za „ostudný den“ pro mezinárodní organizaci, zatímco Hamás jej chválil.Proti rezoluci hlasovalo pouze 14 zemí, včetně Rakouska, Chorvatska, České republiky, Fidži, Guatemaly, Maďarska, Izraele, Marshallových ostrovů, Mikronésie, Nauru, Papuy Nové Guineje, Paraguaye, Tongy a Spojených států.„Přesně před třemi týdny Hamás zabil více než 1400 Izraelců, což je větší počet obětí pro jeho vlastní populaci než islamistická militantní skupina Al-Káida zabitá ve Spojených státech 11. září. Pouze 14 zemí, včetně naší, se proti tomu jasně a pochopitelně postavilo. Sernechová řekla: „Bezprecedentní teroristický útok spáchaný teroristy Hamasu!“ „Stydím se za Spojené národy.“Český premiér Peter Fiala minulý týden odcestoval do Izraele, aby vyjádřil „jasnou podporu a solidaritu“ židovskému státu uprostřed jeho války proti Hamásu.Podle nedávných aktualizací navíc izraelské síly zabily několik teroristů Hamasu z Gazy, kteří se pokusili proniknout do Izraele tunelem, uvedla IDF.Teroristé se vynořili z otvoru tunelu nacházejícího se několik set metrů od přechodu Erez na severní straně Pásma, když je spatřili izraelští vojáci.Následovala přestřelka, která vedla k likvidaci teroristů. Při incidentu nebyly zraněny žádné síly IDF.