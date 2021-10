Rozsáhlá divoká aktualizace pro Minecraft je podrobně popsána kvůli Eurogamer.net 2022 •

Mojang oznámil Minecraft: The Wild Update, velký nový přírůstek do hry pro rok 2022. Součástí bude také Deep Dark Biome, který má zpoždění od druhé poloviny letošní aktualizace Caves & Cliffs Update.

Podrobnosti o dalších funkcích byly dnes načrtnuty v Minecon Live, kde jsme také slyšeli, že různé nabídky Minecraftu pro PC budou součástí jednoho spouštěče pro PC.

To vám umožní stahovat verze Minecraft Java a Bedrock z jednoho místa, Pondělí také dorazí na Xbox Game Pass pro PC V listopadu.

Wild Update pro rok 2022 se zaměří na vylepšení biomů ve vnějším světě hry s přidáním nového biomu Deep Dark pod vaši stávající mapu.

Deep Dark biome byl dříve oznámen v Minecon Live 2020 a je připraven pro letošní aktualizaci Caves and Cliffs. (To je úžasné Není to poprvé, co byl obsah z Caves and Cliffs vrácen zpět na pozdější datum.) Přesně, kdy dorazí zbývající části jeskyní a útesů, jsme neslyšeli.

strážce.

Deep Dark biome je dosud nejhlubší oblastí Minecraftu, pod aktuální základní vrstvou hry. Najdete tam pozůstatky zničené civilizace a hrůzostrašné, bezočivé nepřátele zvané strážci, kteří budou reagovat na vibrace.

Zpět na hladinu Mojang potvrdil přidání žab (a pulců), nového mangrovového biomu a lodí s krabicemi. Pulci vyrostou v žáby v závislosti na biomu, ve kterém jsou, zatímco žáby jedí světlušky.

Nový mangrovový biome přidá hliněné bloky, které můžete proměnit na hliněné cihly, a také nový druh mangrovového dřeva.

Je to méně působivá aktualizace než letošní terén měnící se jeskyně a útesy, které Mojang popisuje jako dosud největší aktualizaci hry, ale užší zaměření je jednou z věcí, na které se studio velmi soustředí, aby se zaměřilo na kvalitu hry a zdraví týmu.

Počítejte s tím, že se Wild Update objeví v Minecraftu někdy příští rok.

Jinde Mojang vydal pro tuto hru několik nových statistik, které v srpnu dosáhly vrcholu 140 milionů nových aktivních uživatelů za měsíc. V roce 2021 byla dosud zaznamenána jedna miliarda hodin hry pro více hráčů a v Číně je nyní registrováno 500 milionů hráčů Minecraftu.