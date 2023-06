Barmské krajty pomáhají bavlníkovým krysám prospívat ve floridských Everglades: studie

Potkani bavlníkové mohou přenášet ošklivá onemocnění, která mohou infikovat lidi. Jeremy Woodhouse/Getty Images

Barmské krajty zabíjejí savce, kteří obvykle drží populaci krys na Floridě pod kontrolou.

V důsledku toho jsou části floridských Everglades zamořeny hlodavci, zjistila nová studie.

To může být dobrá zpráva pro bavlníkové krysy, ale mohou také představovat vážné nebezpečí pro lidi.

Barmští floridští hadi jsou známí kořist na Ptáci, plazi, jeleni a dokonce i krokodýl. Ale jedna věc, kterou zřejmě nemohou ochutnat, jsou bavlníkové myši.

A myším se to daří.

Natolik, že vědci varují, že bavlníkové krysy „nyní dominují společnosti“ v částech floridských Everglades, kde jsou hadi běžní, Wildlife Ecologist Robert McCleary Sdělit Živá věda.

McCleary a tým kolegů měřili tento neobvyklý vztah mezi prevalencí hadů a populacemi krys bavlníkových v nové studii Stay Publikováno v časopise Journal of Mammology.

Hadi pomáhají bavlníkovým krysám převzít vládu

Pro tuto studii McCleary a jeho kolegové sledovali 115 myší prostřednictvím rádiových vysílačů, které propojili, v oblastech s vysokou i nízkou populací hadů.

Zjistili, že úmrtnost krys bavlníkových byla v obou regionech podobná. Hadi sami byli zodpovědní za asi 12 % úmrtí na krysách.

Místo toho, co zabíjelo a spotřebovávalo nejvíce krys, byli obvyklí podezřelí: draví ptáci, savci a další plazi. Zápletka zde spočívá v tom, že hadi se živí stejnými zvířaty, která si pochutnávají na večeři bavlníkových myší.

V důsledku toho se počet predátorů, kterým čelí bavlník, snižuje a pravděpodobně v tom bude pokračovat, pokud problém s invazivními krajtami na Floridě přetrvá, varovali vědci.

Florida má vážný problém s invazivní krajtou

Barmská krajta sedí na trávě v Everglades Holiday Park ve Fort Lauderdale na Floridě 25. dubna 2019. Rona Wise/AFP prostřednictvím Getty Images

Krajty barmské nepocházejí z Floridy, ve skutečnosti pocházejí z jihovýchodní Asie.

ony Na Floridě se stali škůdci Když je lidé v 80. letech vynesli ven během obchodu s exotickými zvířaty a později je vypustili do volné přírody. Hadi Počty se neustále zvyšují od té doby.

Došlo to tak špatně, že Florida pořádá každoroční Python Challenge, která uděluje tisíce dolarů a peněžní ceny lidem, kteří dokážou humánně chytit a zabít nejvíce hadů.

Zamoření floridskými hady narušilo rovnováhu choulostivých ekosystémů Floridy a vedlo k prudkému poklesu populací savců, včetně mývalů, vačice, bobcatů, lišek, kun a svišťů.

Hadi „jsou jedním z nejvíce znepokojujících invazních druhů v národním parku Everglades,“ Oznámila to americká geologická služba USGS.

McCleary a jeho tým vidí vlnící se efekty v potravním řetězci.

Autoři studie uvádějí, že bez predátorů, jako jsou lišky k lovu topolu, to „pomáhá vysvětlit, proč bavlník a další hlodavci dominují savčím komunitám v hady zamořených částech většího ekosystému Everglades.“

Bavlníkové myši přenášejí nemoci

I když to všechno zní jako dobrá zpráva pro hlodavce na Floridě, mohlo by to znamenat špatnou zprávu pro obyvatele, protože je známo, že krysy přenášejí ošklivé nemoci, které mohou postihnout lidi.

Řekněme, že komár kousne nakaženou bavlníkovou krysu a později se živí vaší krví – mohl by se nakazit. a Nemoci, které mohou krysy bavlníkové přenášet Není to legrace. obsahují Hantaviry a Virus Everglades.