22 dvojčat vyzkoušelo vegetariánskou a masovou dietu. Zde je jejich zdraví

V dlouhodobé debatě o tom, zda A Dieta bez masa nebo plněná masem Podporuje lepší zdraví, nová studie dává váhu Výhody bezmasé diety.

Vědci ze Stanfordské univerzity zkoumali zdraví 22 sad dospělých jednovaječných dvojčat, aby zjistili, jak dobře se jim dařilo, když jedno dvojče snědlo jídlo. Vegetariánská nebo veganská strava bez živočišných produktů, Zatímco druhé dvojče pojídalo po dobu dvou měsíců stravu plnou zvířat a rostlin.

Studie byla zveřejněna 30. listopadu Gamma Network Journal je otevřenKonkrétně se zabýval kardiovaskulárním zdravím dvojčat, včetně hladiny cholesterolu, hladiny cukru, hladiny inzulínu a tělesné hmotnosti.

Po osmi týdnech diety sourozenci dvojčata, kteří jedli rostlinnou stravu, podle výsledků studie více zhubli, snížili svůj LDL cholesterol neboli „špatný“ cholesterol a zaznamenali nižší hladinu inzulínu.

„Výsledky této studie naznačují, že zdravá rostlinná strava poskytuje významnou kardiometabolickou ochrannou výhodu oproti zdravé všežravé stravě,“ napsali autoři studie.

Výsledky studie vycházejí z předchozího výzkumu, který ukázal, že vegetariánská strava je lepší než nevegetariánská, pokud jde o kardiovaskulární zdraví.

A Studie zveřejněná v loňském roce Zjistil jsem, že rostlinná strava vám může prodloužit život. Za tu studii, Výzkumníci v Norsku Použila počítačové modely, aby porovnala typickou západní stravu – která se do značné míry opírá o živočišné bílkoviny, mléčné výrobky a cukr – s ideálnější vegetariánskou stravou, která je bohatá na ovoce, zeleninu, fazole a obiloviny a málo na živočišné bílkoviny.

Podle počítačových modelů by si 20letý člověk, který dodržuje vegetariánskou stravu, mohl přidat 10 let života. Podle studie by si 80letý člověk, který začal s vegetariánskou stravou, mohl prodloužit délku života o tři roky. Publikováno v únoru 2022 v PLOS Medicine.

To, co dělá Stanfordskou studii odlišnou, je její použití dvojčat, která mají stejnou genetickou výbavu a přispívající faktory životního prostředí, tvrdí autoři studie.

„Vzhledem k tomu, že jednovaječná dvojčata mají téměř identickou DNA a mnoho společných zkušeností (např. výchovu, geografickou oblast, ve které vyrostla, a podobné vystavení jiným proměnným), lze pozorované rozdíly ve zdravotních výsledcích po přijetí odlišných stravovacích návyků z velké části připsat samotná strava,“ napsali autoři.

A Vegetariánská strava Způsob stravování, který se skládá převážně nebo zcela z potravin rostlinného původu, včetně zeleniny, obilovin, ořechů, semen, luštěnin a ovoce.

Vegetariánská strava se obvykle skládá z konzumace malého množství nebo žádné živočišné stravy a liší se od vegetariánské stravy, která vylučuje veškeré živočišné potraviny a produkty, a vegetariánské stravy, která vylučuje veškeré maso, ryby a drůbež.

Vegetariánská strava se často zaměřuje na plnohodnotné potraviny.

