Alexa konečně dostane nové jméno a hlas: Jak je vyměnit na Amazon Echo

Chris Munro / CNET



Digitální asistent, kterému jste vždy volali Alexa Má novou možnost jména – Ziggy – a nový mužský hlas, který se se Ziggy spáruje nebo ne. Tyto možnosti můžete libovolně kombinovat – a remixovat – jakkoli se vám líbí, protože existují samostatná nastavení zvukového a výstražného slova (a jedno nesouvisí s druhým).

Alexa již měla několik dalších „jmen“ (pokud je můžete pojmenovat): Vaše Echo již může kromě „Alexa“ reagovat i na „Amazon“, „Echo“ nebo „Počítač“. „Ziggy“ je první Podstatné jméno se zobrazí jako možnost vedle možnosti „Alexa“.

Někteří předpokládali, že „ziggy“ označuje „mužské“ podstatné jméno, ale nejsem si jistý. Pro mě to evokuje postavu Davida Bowieho Ziggy Stardust – mimozemského tvora z budoucnosti, poslaného na pomoc Zemi.

Bože, to není jediná teorie. jaký jsem bylo řečeno A řekl znovu, Ziggy je také název počítače v Quantum Leap, který je v celé sérii označován pomocí mužských zájmen. Když byla tato fiktivní ziggy konečně volena, bylo – podívejte se – vyjádřený ženou.

V případě pochybností se zeptejte. Sám Alexa vám řekne: „Jako umělá inteligence nemám pohlaví.“

Nyní, než promluvím o 3 možnostech hlasu celebrit, které můžete zaplatit za uvedení na Amazon Echo – Samuel L. JacksonA Melissa McCarthy A Shaquille O’Neal – Ano, mají pohlaví (protože jsou to živí lidé). Tyto doplňky však nenahrazují všechno Říká Alexa (změnit na nový hlas). Místo toho tyto celebrity propůjčily svůj hlas několika vybraným odpovědím – například počasí, časovačům a některým praštěným otázkám postavy.

Ať už si myslíte, že mužský hlas a Ziggy jsou kvantovým skokem vpřed v rovnosti žen a mužů – nebo jste opravdu jen ve změnách cha-cha-cha – zde je způsob, jak přepínat zvuky a probouzet slova na reproduktoru nebo displeji Amazon Echo.

David Carnoy / CNET



Jak přepnout slovo Echo wake na Ziggy

„Wake up“ je jméno, které vyslovíte nahlas, abyste přivolali digitálního hlasového asistenta Amazonu. Kroky jsou stejné, ať už je chcete změnit na „Ziggy“ nebo na některou z dalších možností. Existuje snadný způsob – řekněte „Alexa [or whatever your current wake word is]”změňte své probuzení” a poté odpovězte na jednu z možností, které vám Alexa nabízí. Pak je tu těžká cesta:

otevři Aplikace Alexaa potom klepněte na Hardware Ve spodní liště nabídky klepněte na Echo a Alexa v horní části klepněte na název zařízení, jehož výstražné slovo chcete změnit. Klikněte na Ikona nastavení (ozubené kolo) v pravém horním rohu přejděte dolů a klepněte na probudit slovo, potom klepněte na osobu, kterou chcete použít. Zobrazí se vyskakovací okno s varováním, že může trvat několik minut, než se projeví – klikněte dobře.

Jak přepnout hlas vaší ozvěny (s jakýmkoli slovem probuzení)

Stejně jako u slova probuzení existuje snadný způsob – „Alexo, změňte hlas.“ Vaše ozvěna se potvrdí novým zvukem. Pokud přepnete na mužský hlas, bude vám řečeno, jak také změnit slovo probuzení. Pak je tu těžká cesta:

Opakujte kroky 1 a 2 shora, ale místo probudit slovo, Faucet Alexa hlas. Vyber mezi Rodák (ženský zvuk) a Nový (zní to mužsky), pak jednoduše ustupte z tohoto místa.

Tady to máte – stále máte spoustu možností (například Google Assistant má na výběr mnoho hlasů, i když existuje pouze jeden budíček), ale nyní máte více než kdy jindy.