Záplavy v Jižní Africe: novinky a živé aktualizace

Téměř 4000 domů bylo zničeno poté, co přívalové deště vyvolaly záplavy a sesuvy půdy, které minulý týden zabily více než 440 lidí. kredit… Joao Silva/The New York Times

JOHANNESBURG – Město Durban se začalo s obnovou poté, co jihoafričtí představitelé označili za nejničivější povodeň v živé paměti. Stovky obyvatel, které v minulých letech vysídlily povodně, však stále strádají v provizorních táborech nebo semipermanentních obydlích roztroušených po městě.

Téměř 4000 domů bylo zcela zničeno poté, co přívalové deště minulý týden vyvolaly záplavy a sesuvy půdy, které zabily více než 440 lidí. V pondělí prezident Cyril Ramaphosa uvedl, že více než 8300 dalších domů utrpělo alespoň nějaké škody. Úředníci uvedli, že ti, kteří se uchýlili do církevních síní a tříd, budou přesunuti do dočasných táborů, zatímco vláda přestaví jejich domovy.

Úředníci dodali, že je příliš brzy znát náklady na přestavbu domů a infrastruktury, ale očekávají, že dosáhnou desítek milionů dolarů. Vzhledem k tomu, že se v těchto nových táborech staví skromné ​​prefabrikované domy pro vysídlené v důsledku povodní, jsou obyvatelé stávajících 21 dočasných táborů v Durbanu stále více frustrovaní. Někteří žijí v těchto komunitách od roku 2009, kdy jejich plechové domy ustoupily stadionům a rekonstrukcím pro mistrovství světa ve fotbale 2010, které se konalo v Jižní Africe. Jiní začali žít v táborech, když Durban v letech 2017 a 2019 zasáhly povodně.

Představitelé města v roce 2009 přestěhovali čtyřiatřicetiletého Themba Lushabu a jeho rodinu do jednopokojového plechového a sádrokartonového domu, aby uvolnili místo pro infrastrukturu mistrovství světa. O třináct let později pan Lushapa stále čeká na ono trvalé sídlo.

Osada ve městě Isipingo je sevřená mezi polem a rušnou dálnicí, mezi domem je bludiště bahnitých uliček. Zatopilo se v letech 2011, 2017, 2019. Letos byla voda po pás.

„Bolí mě zůstat tady,“ řekl. „Všude je to špinavé.“

Někteří stále žijí ve stanech a čekají na vládní sliby o nesplněné humanitární pomoci, řekl Sibusiso Zikode, aktivista v oblasti bydlení a jeden z vůdců základny Abhalali, hnutí chudinských čtvrtí se sídlem v KwaZulu-Natal, provincii, kde pršelo a jedna z nich. vůdci základny Abahalali. Nastala povodeň.

Tito lidé se nikdy neukázali. „Jsou stále strádající,“ řekl pan Zikod. Poukázal na to, že tato poslední katastrofa způsobila těmto obětem nejen opakované materiální ztráty, ale také obnovila trauma z vysídlení.

Úředníci uvedli, že když se budou stavět nové osady, měly by být postaveny na pozemcích, které nejsou náchylné k záplavám. Neformální osady, jak se chudinským čtvrtím v Jižní Africe říká, se často nacházejí na otevřené, přístupné a katastrofě náchylné půdě, jako jsou nízko položené oblasti nebo na březích řek.

Jak bytoví úředníci hledají pozemky, budou muset konkurovat průmyslu, řekl mluvčí bytového fondu. Durban, který se nachází na východním pobřeží Jižní Afriky a je domovem jednoho z největších přístavů na kontinentu, také utrpěl značné průmyslové ztráty. Prioritou je opětovné otevření portu. V zemi, kde je více než třetina populace nezaměstnaná, musí úředníci také najít dostupnou půdu v ​​blízkosti zařízení, jako jsou nemocnice, a poblíž pracovních příležitostí.

Vláda se také snaží být efektivnější, než tomu bylo v minulosti. Pan Baloyi řekl, že obnova po povodních v roce 2017 byla zpomalena složitým procesem zadávání vládních zakázek. Tento proces, jehož cílem je posílit podniky vlastněné černochy a zajistit transparentnost veřejných zakázek, uvázla korupce v Durbanu a po celé zemi.

Tentokrát jihoafričtí představitelé doufají, že pondělní prohlášení prezidenta Ramaphosy o stavu národní katastrofy urychlí proces obnovy. Vláda zavedla systém poukázek, který umožňuje obětem povodní koupit si vlastní stavební materiál a snížit závislost na vládě.

„To je přiměje jít domů dříve, než kdybychom museli čekat, až vláda opraví každý dům,“ řekla Nkosazana Dlamini-Zumaová, která vede ministerstvo koordinující pomoc při katastrofách.