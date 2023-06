Muž odchází od diváků znechucený poté, co přistihl pracovníka restaurace, jak si stříhá nehty na nohou

Muž na TikToku znechutil diváky poté, co přistihl pracovníka restaurace v České republice, jak si stříhá nehty na nohou uprostřed kuchyně.

S více než miliardou uživatelů tik takNa vaší stránce se vám nic nemůže zobrazit. Některé z nejoblíbenějších obsahů v aplikaci však nějakým způsobem zahrnují jídlo.

Od virální potyčky s mývalem až po to, že TikToker náhodně dostane tašku plnou peněz k jinému, který letí do Kanady jen proto, aby dostal McDonald’s Snackwrap, možnosti jsou nekonečné.

TikToker Blowitupbrady během cesty do České republiky nahrál video, na kterém si pracovník restaurace stříhal nehty v kuchyni a diváci byli znechuceni.

Diváci odcházeli znechucení poté, co si pracovník restaurace ostříhal nehty na nohou v kuchyni

Ke stažení 10. červnaBradyho video ukazuje, že byl v nákupním centru v České republice, když narazil na pracovnici restaurace, která si dělala nehty na nohou.

„Dvakrát jsem přemýšlel o nevěře, než byl můj telefon nahrán! Myslím, že útržky nehtů u zeleniny je diskvalifikují z toho, aby byli skutečnými vegany,“ řekl.

Po několika sekundách si pracovník všiml muže, který natáčel, a zastavil, co dělal. Video bylo od té doby zhlédnuto více než dva miliony krát s tisíci komentářů.

Znechucená divačka odpověděla: „Pokud se cítí dobře dělat to na veřejnosti, klidně udělejte to, co dělá v zákulisí.“

Další komentoval: „Proč bys to dělal před zákazníky?!?“

Třetí řekl: „Proč sis myslel, že si musím ostříhat nehty přes ten salát?“

I když není jasné, v jaké restauraci zaměstnanec byl, je jasné, že na diváky jejich činy úplně nezapůsobily.

Pro trochu chutnější téma jídla TikToker tvrdí, že ví, proč hranolky McDonald’s chutnají lépe než konkurence.