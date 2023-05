Red Wings Kubalík překonal rekord v počtu gólů Czechia World Tourney

Norský brankář Henrik Haugland v sobotu při přesilovce v první třetině odpálil jeden ze svých patentovaných jednorázovek za vítězný gól útočníka Detroitu Red Wings při výhře České republiky 2:0 nad Norskem. Dominik Kubalík Své místo si vydobyl i v knihách hokejové historie své vlasti.

V pěti zápasech na mistrovství světa IIHF vstřelil Kubalík turnajově nejvýše sedm gólů. Tento součet mu již pomáhá vyrovnat se značce své země, pokud jde o nejvíce gólů vstřelených hráčem na jediném mistrovství světa.

David Pastrňák Na loňském mistrovství světa vstřelil za Česko sedm branek. Michael Frolík (2019) a Vladimír Wojtek a Martin Prochaska to dokázali v roce 1997. Ani jednomu se však nepodařilo dosáhnout sedmi branek tak rychle jako Kubalíkovi.

„To se nedá srovnávat,“ řekl Kubalík. „Každý turnaj je jiný. A těstoviny jsou uctívané. Nejsem tolik.“

Takové představy o osobních úspěších se snaží zatlačit do kouta mysli, když sleduje, jak neporažení Češi pokračují v průběhu turnaje.

„Teď to neřeším, i když je to hezké slyšet,“ řekl Kubalík pro isport.blesk.cz. „Je to dobré, ale ocením to později, nekončím, doufám, že se mi bude dál dařit.

„Nebudu nic měnit, jen doufám, že to bude pokračovat, ať to padne mně nebo někomu jinému.“

Kubalík skóruje na oslavu manželčiných narozenin

V sobotu se na kluzišti rozvinuly transparenty s výzvou, aby Kubalík skóroval na oslavu narozenin jeho manželky Clary. A vymyslel si oslavné číslo.

„Dala je tam moje rodina,“ vysvětlil Kubalík. „Tuto sobotu má moje žena narozeniny.“ Zkusil jsem jí dát dárek. Myslím, že to bylo splněno s cílem a úspěchem.

Kubalík nastřílel v této sezóně za Red Wings ve své první sezóně v Detroitu 20 gólů.