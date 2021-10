Je to chřipka nebo covid-19? Letos je obtížné odlišit příznaky

Lékaři očekávají chřipková sezóna Být letos náročný a s ním přichází další výzva: zjistit, zda vaše příznaky naznačují chřipku, Covid-19 nebo něco jiného.

Mnoho příznaků chřipky a Covid-19 je podobných. U obou se může objevit horečka, únava a bolest. Často mírnější příznaky průlomové infekce Covid -19 u očkovaných osob – někdy včetně rýmy nebo kýchání –Může to ztížit rozlišování Mezi těmito dvěma nemocemi nebo z nachlazení nebo alergií.

“Možná si myslíš, že je to jen ucpaný nos nebo příznaky alergie, ale může to být stejně jednoduché jako ty.” penetrační infekceCameron Wolfe, specialista na infekční choroby z Duke University Hospital v Durhamu v Severní Karolíně, řekl:

Zde lékaři říkají, že byste měli vědět o rozlišování mezi Covid-19 a jinými nemocemi a o tom, co dělat, pokud jste nemocní.

Jak se symptomy superinfekcí Covid-19 srovnávají s chřipkou, nachlazením a jinými nemocemi?

Příznaky infekce Covid-19 u očkovaných osob jsou obvykle mírnější a trvají kratší dobu než u neočkovaných osob. Nižší závažnost může příznaky více podobat chřipce nebo nachlazení. Průlomové příznaky mohou zahrnovat rýmu, únavu a kašel.

Jedním z příznaků, které jsou obvykle specifické pro Covid-19, je ztráta chuti nebo čichu. “Klinické příznaky a příznaky chřipky a Covid-19 jsou téměř identické minus rozdíl ve ztrátě vůně a chuti,” říká Daniel Uslan, spolupředseda prevence infekcí na UCLA Health v Los Angeles.

Infekce Covid-19 však nemusí vždy vést ke ztrátě chuti nebo čichu. Lidé by tedy neměli předpokládat, že jsou bez Covid, pokud stále mají tyto smysly. Lékaři říkají, že je důležité nechat se otestovat podle pokynů lékaře, abyste zjistili příčinu vašich příznaků.

Co může inkubační doba naznačovat možnou nemoc?

U původní verze Covid-19 se symptomy často projevují déle než u chřipkové infekce. Pokud tedy onemocníte brzy poté, co je někdo nemocný s nediagnostikovanými příznaky, může to být známka toho, že máte chřipku, a ne Covid-19. ale, Nyní převládá delta proměnná Má tendenci produkovat příznaky dříve než předchozí plemena. „Podle školky je těžké říct,“ říká doktor Wolf. „Myslím, že to už není pravda.“

Jak můžete u dětí rozlišovat mezi chřipkou a Covid-19?

Stejně jako u dospělých je těžké rozeznat rozdíl mezi chřipkou a Covid-19 u dětí. Děti s chřipkou nebo Covid-19 mívají na začátku kterékoli nemoci více gastrointestinálních problémů než dospělí, říká Fleur Munoz, specialista na dětské infekční choroby v dětské nemocnici v Texasu v Houstonu. Dodává, že děti, u kterých se objeví příznaky Covid-19, mívají mírné infekce horních cest dýchacích. Lékaři říkají, že je důležité provést test podle pokynů lékaře.

Chřipková sezóna se blíží a odborníci na zdraví očekávají, že bude horší než loni. Felicia Schwartz z Wall Street Journal vysvětluje, proč je tato sezóna raná a intenzivnější a jaká opatření mohou lidé během pandemie Covid-19 přijmout. Foto: Joe Riddell/Getty Images



Měli byste se nechat vyšetřit na chřipku i na Covid-19?

Lékaři doporučují testovat oba, pokud máte příznaky. Nejcitlivější a nejpřesnější metodou detekce Covid -19 zůstává testování PCR – obvykle se provádí v lékárně, lékařské ordinaci nebo na jiném místě a zpracovává se v laboratoři. ale, Volně prodejné rychlé testy antigenu Velmi spolehlivé u lidí s příznaky mohou být vhodnější. Rychlé testy ukazují výsledky přibližně za 15 minut a můžete si koupit sady, které můžete použít doma.

Pokud je váš rychlý test negativní, měli byste stále mít test PCR, pokud máte i nadále příznaky, říká doktor Uslan. Váš lékař vás také může zkontrolovat na jiná onemocnění, včetně chřipky.

Mohou vám místní zdravotní údaje pomoci porozumět vašim příznakům?

Zdravotní oddělení často zveřejňují údaje o různých nemocech, aby pomohli lékařským poskytovatelům. Místní statistiky vám mohou napovědět, kdy se ve vaší oblasti začnou objevovat případy chřipky, a také vám mohou pomoci sledovat další viry, jako je RSV, které se letos objevily dříve než obvykle. Lékaři poznamenávají, že pokud existuje nemoc, která se šíří na obzvláště vysokých úrovních, je větší pravděpodobnost, že s ní přijdete do styku.

Je možné získat více infekcí najednou?

Je možné nakazit více než jeden z těchto virů najednou, i když to není tak běžné jako jediná infekce. To může být pravděpodobnější u dětí, které jsou v jeslích nebo ve školách, kde se vyskytuje více virů, říká Dr. Munoz, který je také členem výboru Americké akademie pediatrie pro infekční choroby. “Může dojít k souběžné infekci, zejména u malých dětí,” říká. U dětí, dodává, RSV a adenovirus mohou způsobit vážnější onemocnění než u dospělých. Při léčbě postupujte podle pokynů svého lékaře.

Mám dostat vakcínu jak proti Covid-19, tak proti chřipce?

Ano, říkají lékaři. Centra pro kontrolu a prevenci nemocí uvedla, že můžete být očkováni proti chřipce i proti Covid-19 současně.

napsat Alina Dizik na [email protected]