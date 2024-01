Vznik české avantgardní kinematografie

(Poděkování: Pryč / Maya Deren)

Vývoj české kinematografie je zvláště zajímavou trajektorií v dějinách světové kinematografie, protože přímo souvisí se společenským a politickým vývojem, který utvářel identitu regionu. Jako všechny umělecké formy je to nesmírně složité umělecké dílo s mnoha odstíny a průniky, ale jeden film je často považován za výchozí bod bohaté avantgardní tradice, která tam začala: dílo Alexandra Hamida z roku 1930. .

Hamid, známý především pro svou ohromující spolupráci se svou tehdejší manželkou Mayou Deren, byl jedním z nejzajímavějších výtvarných umělců 20. století. Zatímco Hamid získal větší slávu po přestěhování do Spojených států, byl také aktivní na evropské umělecké scéně během 30. let 20. století. Hamidovo jedinečné umělecké cítění podbarvilo vše, na co sáhl, podílel se na přípravě dokumentárních projektů a reklamních zakázek ve Filmovém studiu Baťa.

Když si vzpomeneme na avantgardní kinematografii z České republiky, okamžitě se nám vybaví Česká nová vlna. Šedesátá léta 20. století byla pro kinematografii obzvláště důležitou dekádou, kdy se z tak různorodých zemí, jako je Francie a Japonsko, vynořily odlišné filmové kánony. Režiséři jako Miloš Forman a Věra Chytilová pomohli redefinovat českou kinematografii, ale byl to Hamidův krátký film z roku 1930, který rozjel o desítky let dříve.

S názvem Chůze bez cíleHamidův film je často počítán vedle skvělých dokumentů o městě, které zkoumalo moderní prostředí během éry němého filmu. Film natáčený v Praze si diváci téměř nevyhnutelně připomenou film Dzigy Vertova Muž s filmovou kamerou Zatímco Hamidovy vize jsou avantgardní, jeho obrazy mají vlastní stylistickou identitu, a tedy i jiný estetický základ.

Tento skvost z roku 1930, natočený přenosnou kamerou, kterou si Hamid vypůjčil od přítele a vyrobil s pomocí svých známých ve městě, je odvážným uměleckým prohlášením, které mělo zásadní vliv na budoucnost české kinematografie a experimentálního filmu. Obvykle. Stejně jako všechny skvělé filmové zážitky z němé éry jsou to úžasné obrazy, které přesahují vyprávění a přenášejí diváky do zcela jiného psychologického prostoru.

Události filmu se točí kolem náhodných pohybů tajemného hlavního hrdiny městem. Chůze bez cíle Divně krásné a zlověstné zároveň. Zachycením těkavého pohybu uvnitř vlaku do jemného klidu pohybu vody Hamid ztělesňuje dualitu městské existence, která ještě nebyla smetena nevratnými změnami budoucnosti. Je to pohled do minulosti, který předjímá naši současnost, alespoň pro současné diváky.

Podívejte se na film níže.