Apple říká, že iMessage na Androidu nám „ublíží více, než nám pomůže“

Apple ví, že modré bubliny iMessage jsou obrovskou překážkou pro lidi, kteří přecházejí na Android, a proto se služba nikdy neobjevuje v mobilním operačním systému Google. To je podle svědectví a e-mailů od zaměstnanců Apple, včetně některých vedoucích pracovníků na vysoké úrovni, které byly zveřejněny v Stíhat Z epických her Jako součást svého právního sporu S výrobcem iPhone.

Epic tvrdí, že Apple se vědomě snaží zamknout zákazníky do svého hardwarového ekosystému a že iMessage je jednou z hlavních služeb, které mu v tom pomáhají. Na podporu svého argumentu uvádí komentáře senior viceprezidenta společnosti Apple pro internetový software a služby Eddieho Q, senior viceprezidenta softwarového inženýrství Craiga Federighiho a kolegu Apple Phila Schillera.

“Č. 1 je nejtěžší.” [reason] Opustit aplikaci Apple Univers je iMessage … iMessage je na vysoké úrovni uzamčení, “uvedl v roce 2016 do e-mailu nejmenovaný bývalý zaměstnanec společnosti Apple a vyzval Schillera, aby odpověděl, že„ přesunutí aplikace iMessage do systému Android by nám více ublížilo než pomohlo nám, “vysvětluje tento e-mail.“

iMessage pro Android jednoduše odstraní [an] Podle Epického profilu to bylo Federighiho znepokojení. Ačkoli se v průběhu let objevila řešení pro používání iMessage v systému Android, žádné z nich nebylo zvlášť vhodné nebo spolehlivé.

Podle žebříčku Epic s odvoláním na Eddieho Cue se Apple rozhodl nevyvíjet iMessage pro Android již v roce 2013, poté, co v roce 2011 spustil svou službu zasílání zpráv se systémem iOS 5. Cue připouští, že Apple „mohl vytvořit verzi pro Android, která funguje s iOS“. dokud si uživatelé obou systémů nebudou moci navzájem hladce vyměňovat zprávy. Je jasné, že taková verze nebyla nikdy vyvinuta.

Kromě služby iMessage se společnost Epic odvolává na řadu dalších služeb Apple, které podle ní přispívají k instalaci. Patří mezi ně zejména služba videochatu FaceTime, kterou oznámil Steve Jobs Bude to otevřený průmyslový standard Zpět na WWDC 2010. FaceTime byl později vydán pro zařízení iPhone, iPad a Mac, ale není oficiálně k dispozici pro žádná zařízení od jiných společností než Apple.