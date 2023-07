Co je nového v misi na Měsíc?

Indie má zahájit třetí misi k Měsíci v pátek 14. července ve 14:35. Chandrayaan-3 je pokračováním mise Chandrayaan-2 pro měkké přistání a průzkum měsíčního povrchu pomocí roveru. V roce 2019 se misi Chandrayaan-2 nepodařilo měkce přistát a havarovala.

Tentokrát se vědci z ISRO poučili z neúspěchu minulé mise zlepšit design mise Chandrayaan-3.

Cíle ISRO letět na Měsíc zůstávají stejné. Během mise Chandrayaan-2 ISRO uvedl, že Měsíc je slibným testovacím místem pro další mise do hlubokého vesmíru.

Očekává se, že Chandrayaan-3 bude podporovat budoucí meziplanetární mise ISRO. Kromě toho rozmístění roveru a vědecký experiment na místě povedou k novým výšinám lunárních exkurzí prostřednictvím nasazení roveru. – ISRO

Co je tedy nového v misi Chandrayaan-3?

Místo přistání bylo mírně posunuto ze svého předchozího místa, ale stále je blízko jižního pólu Měsíce s některými krátery ve stínu.

Toto místo bylo vybráno po zjištění existence mise Chandrayaan-1 v roce 2008 molekuly vody na Měsíci . Tím se Indie dostala na mapu vesmírných závodů.

Krátery, které trvale zůstávají ve stínu, budou pravděpodobně zásobárnou vody, ledu a dalších cenných minerálů.

Změna místa přistání byla provedena po pořízení fotografií Orbiter Chandrayaan-2 což poskytlo jasnou mapu Měsíce.

Tyto snímky byly také vloženy do mise Chandrayaan-3, i když nebude mít orbiter.

Užitečné zatížení mise Chandrayaan-3 je o něco větší než u předchůdce, přičemž vozidlo váží nejvíce.

Střední tryska přistávacího modulu byla odstraněna; Počet se snížil z pěti na čtyři poté, co poslední mise zjistila, že vyšší tah havaroval letadlo.

Navíc jsou nohy sondy konstruovány tak, aby byly stabilnější, aby vydržely vyšší rychlost.

Sonda dostala více paliva, aby mohla cestovat na delší vzdálenosti, a zároveň byla rozšířena přistávací plocha.

Kdy se mise dostane na Měsíc?

Očekává se, že celý proces bude trvat 42 dní.

Přistání se má uskutečnit 23. srpna za měsíčního úsvitu.

Rover a rover musí přistát za úsvitu, protože nezvládají mrazivé teploty během lunárních nocí.

Lunární dny a noci trvají 14 pozemských dnů.

Pokud Indie dokáže provést úspěšné měkké přistání, stane se po Spojených státech, Rusku a Číně čtvrtou zemí, které se to podaří. Izraeli, Japonsku a Spojeným arabským emirátům se nepodařilo jemně přistát na Měsíci.

Mise Chandrayaan-3 bude zahájena ze Sriharikota. Spouštěcí zkouška byla úspěšně dokončena. Celkový rozpočet mise byl 615 milionů Rs.