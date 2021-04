Ekonomický výhled pro střední a východní Evropu, Střední východ a Afriku: Někdo to rád horký článek

Předmět deflace je neporušený

Navzdory pokračujícímu rozšíření blokování v celé Evropě a ve střední a východní Evropě zůstává téma deflace ve střední a východní Evropě stejné. Všude v regionu zůstává CPI nad stanovenými cíli a čísla nadpisů jsou ve většině případů nastavena tak, aby dále rostla. Obecné motivy jsou podobné. Již vyšší základní ceny předpokládaly, že inflace „znovu otevře“ sektor služeb a související důsledky vyšších cen ropy.

Rozdíl mezi zeměmi však bude ve velikosti a přetrvávající převažující inflaci a základním trendu CPI.

Zde vyniká Maďarsko. Velikost překročení by měla být nejhlubší a CPI pravděpodobně v dubnu až květnu dosáhne 5%. To bude způsobeno občasnými komplikacemi (hlavní dopady plynoucí z ceny ropy) a růstem základního CPI v důsledku toho, že kromě změn daně ze spotřeby budou místní orgány řídit ekonomiku vysokého tlaku. Na rozdíl od zbytku střední a východní Evropy zůstane základní CPI po většinu roku plochý a zvýšený nad 4% (obrázek 4). To je v ostrém kontrastu se zbytkem regionu, protože základní ceny by se měly v prvním čtvrtletí vrátit z normálu na maximum. To znamená, že se očekává, že celkový CPI po většinu roku zůstane nad 4% (horní rozmezí tolerance).

Zatímco Polsko také uvidí smysluplné překročení cíle CPI a podobně jako Maďarsko uvidíte, že CPI několikrát překročí vyšší rozsah tolerance, překročení by mělo být méně hluboké a méně poháněné základní složkou. Polské cenové špičky také přijdou mnohem později než v Maďarsku (v prosinci na 4% oproti maďarskému vrcholu CPI kolem 5% v květnu).

Méně naléhavá je situace v Rumunsku, kde bude růst CPI v roce 2021 z velké části způsoben nárůstem spojeným s liberalizací cen energie, která letos dosáhla 0,6%. Bez toho by měl být CPI na cíli. Výše uvedená cílová CPI bude tedy podle našeho názoru zkoumána NBR a investory.

Na jedné straně by měl český CPI pocítit kompenzační faktory snižování základních cen (vzhledem k zásadním dopadům rovněž vyplývajícím ze změn DPH v daňových sazbách v minulém roce), ale proinflační tlak volatilních faktorů, jako jsou vysoké ceny ropy na druhé straně. To znamená, že CPI letos poklesne oproti průměru pro rok 2020 (na rozdíl od ostatních zemí střední a východní Evropy, kde bude CPI vyšší nebo stejný ve srovnání s rokem 2020 – obrázek 5).

V Rusku pravděpodobně CPI dosáhne vrcholu (březen by měl být stejný jako únorová hodnota 5,7%) a očekává se, že začne postupně klesat po celý rok s rychlým zpomalením na konci roku – velmi blízko 4% úroveň., Z velké části kvůli zásadním vlivům, jako jsou stabilnější ceny zemědělských produktů, odtud. Potenciální volatilita ruského rublu je rizikem – i když přechod deviz z směnného kurzu do inflace je relativně tlumený (druhý nejnižší v koši EMEA, po PLN).