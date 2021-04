Jak obrovský asteroid, který vyhladil dinosaury, vedl ke vzestupu moderních deštných pralesů

Asi před 66 miliony let došlo ke srážce masivního asteroidu s tím, co je nyní známé jako Yucatan, a uvrhlo Zemi do temnoty. Dopad změnil tropické deštné pralesy a vytvořil květiny.

Dnes jsou tropické deštné lesy ohniskem biologické rozmanitosti a hrají důležitou roli ve světových klimatických systémech. Nová studie byla dnes zveřejněna v Věda Vrhá světlo na původ moderních deštných pralesů a může vědcům pomoci pochopit, jak budou deštné pralesy reagovat na rychle se měnící klima budoucnosti.

Studie vedená vědci ze Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) ukázala, že srážka asteroidů, která ukončila vládu dinosaurů před 66 miliony let, také způsobila vyhynutí 45% rostlin v dnešní Kolumbii. Vláda kvetoucích rostlin v moderních tropických deštných pralesech.

„Zajímalo nás, jak se tropické deštné pralesy změnily po vážném narušení životního prostředí, jako je efekt Chicxulub, a tak jsme hledali fosilie tropických rostlin,“ uvedla Monica Carvallo, hlavní autorka a postdoktorandka na STRI a University of Del Rosario v Kolumbii. „Náš tým před a po dopadu prozkoumal více než 50 000 záznamů o fosilním pylu a více než 6 000 fosilií z listů.“

Ve Střední a Jižní Americe se geologové snaží najít exponované fosilie rozřezáním silnic a dolů před silnými dešti a opět skrytím džungle. Před touto studií bylo málo známo o dopadu tohoto vyhynutí na vývoj kvetoucích rostlin, které nyní dominují americkým tropům.

Carlos Jaramillo, paleontolog pracující pro STRI a jeho tým, většinou kolegové ze STRI – mnozí z Kolumbie – studovali pyl z 39 lokalit včetně výchozů hornin a jaderných ložisek ropy v Kolumbii, aby nakreslili regionální obraz lesů před a po dopad. Pyl a choroboplodné zárodky odebrané ze starších než ovlivňujících hornin ukazují, že v deštných pralesích dominovaly kapradiny a kvetoucí rostliny. Jehličnany, jako jsou příbuzní borovice Kauri a borovice Norfolk Island, které se prodávají v supermarketech kolem Vánoc (Araucariaceae), byly běžné a vrhaly stín na stopy dinosaurů. Po dopadu jehličnany téměř úplně zmizely z tropů Nového světa a převzaly kontrolu kvetoucí rostliny. Diverzita rostlin se neobnovila asi 10 milionů let po dopadu.

Fosílie listů řekly týmu hodně o minulém podnebí a místním prostředí. Carvalho a Fabiani Herrera, postdoktorandi z Negaunee Institute for Conservation Science and Work v Chicagské botanické zahradě, vedli studii více než 6 000 vzorků. Ve spolupráci se Scottem Wingem v Národním přírodovědném muzeu Smithsonian Institution a dalšími tým našel důkazy o tom, že předem zasažené stromy tropických lesů byly od sebe vzdáleny, což umožňovalo světlu dosáhnout na lesní půdu. Během 10 milionů let po dopadu byly některé tropické lesy husté, například ty, které se dnes nacházejí, přičemž listy a vinná réva vrhají hluboký stín na menší stromy, keře a byliny pod nimi. Přístřešky tečkované v pre-dopadových lesích s menším množstvím kvetoucích rostlin nesly do atmosféry méně půdní vody než ty, které vznikly miliony let poté.

„Úplně pršelo křídovýLesy však fungovaly jinak, řekl Carvalho.

Tým nenašel žádné důkazy o luštěninách před událostí vyhynutí, ale poté došlo k velké rozmanitosti a hojnosti luštěninových listů a lusků. Dnes jsou luštěniny převládající rodinou v tropických deštných pralesích a ve spojení s bakteriemi odebírají ze vzduchu dusík a přeměňují ho na hnojivo pro půdu. Výška luštěnin měla významný vliv na cyklus dusíku.

Carvallo také spolupracoval s Conradem Labanderem v Národním muzeu přírodní historie Smithsonian Institution na studiu poškození hmyzu listovými fosiliemi.

„Může odhalit poškození hmyzu rostlinami v mikrokosmu jediného listu nebo rozšíření botanické komunity, která je základem struktury potravy v tropickém pralese,“ uvedla Labandeira. “Energie v masě rostlinné tkáně, která prochází potravinovým řetězcem – v konečném důsledku k boasům, orlům a jaguarům – začíná u hmyzu, který tvoří kostru a žvýká, perforuje a saje a putuje do žlučníku a je přenášen rostlinnými tkáněmi.” Důkazy pro tento spotřebitelský potravinový řetězec začínají různými způsoby. Intenzivní a brilantní, který hmyz konzumuje pro rostliny. “

“Před účinkem vidíme, že různé druhy rostlin mají různá poškození: krmení bylo specifické pro hostitele,” řekl Carvalho. „Po nárazu jsme téměř u každé rostliny našli stejné typy poškození, což znamená, že výživa byla obecnější.“

Jak následné efekty proměnily řídké tropické lesy bohaté na borovice z doby dinosaurů na dnešní deštné pralesy – vysoké stromy poseté žlutými, fialovými a růžovými květy, kapající orchidejemi? Na základě důkazů z pylu a listů navrhuje tým tři vysvětlení změny, která mohou být všechna pravdivá. Jednou z myšlenek je, že dinosauři udržovali před dopadem otevřené lesy krmením a pohybem po krajině. Druhým vysvětlením je, že popel padá z vlivu oplodněné půdy v tropech, což dává výhodu rychle rostoucím kvetoucím rostlinám. Třetí vysvětlení spočívá v tom, že přednostní vyhynutí jehličnatých druhů vytvořilo příležitost pro kvetoucí rostliny ovládnout tropy.

„Naše studie sleduje jednoduchou otázku: Jak se vyvíjejí tropické deštné pralesy?“ Řekl Carvalho. „Poučení z toho je, že s rychlými poruchami – geologicky – se tropické ekosystémy nejen odrazí; jsou nahrazeny, a proces trvá opravdu dlouho.“

