Nightdive Studios říká, že osud třetí hry System Shock leží v rukou Tencenta

Nightdive Studios potvrdilo, že osud třetího dílu netrpělivě očekávané série System Shock stále spočívá na Tencentovi.

Generální ředitel Stephen Cake v rozhovoru na Gamescom potvrdil, že zatímco si jeho studio vyhrazuje právo předělat první – a možná i druhou – hru série, práva na třetí hru byla prodána společnosti Tencent.

„Když jsme původně získali práva na franšízu, licencovali jsme práva na třetí hru Warrenovi a Paulovi. [Neurath] V Otheride. Poté svá práva prodali společnosti Tencent. VGC.

„Takže Tencent aktuálně vlastní práva na třetí hru a my máme právo předělat první hru a možná předělat druhou hru. To je v podstatě to, co teď je.“

Komentáře odrážejí komentáře kreativního poradce System Shock 3 Warrena Spectora, který to potvrdil v březnu „V tuto chvíli není moc co říct.“ O angažovaném projektu a uvedl, že bylo na Tencentovi, aby o hře „řekl, co chtěli říct“. Podle Spectora jeho tým na projektu od roku 2019 nepracoval.

System Shock 3 byl původně oznámen v roce 2015, kdy byl Spector odhalen jako její kreativní poradce. Projekt spadl z kolejí v roce 2018 poté, co se našel vydavatel Starbreeze finanční problémy. Studio OtherSide Spector se rozešlo se Starbreeze a uvedlo, že bude na projektu nadále pracovat samostatně, ale objevily se zprávy o problémech s vývojem a odchodu zaměstnanců v roce 2020. Brzy, OtherSide oznámil, že čínský konglomerát Tencent Bylo by to „posouvání franšízy System Shock kupředu“, ačkoli se v té době věřilo, že vývojář je stále zapojen do některých schopností. A to je v podstatě vše, co teď víme.

Pro fanoušky System Shock to však nejsou úplně špatné zprávy. Stále je tu dlouho očekávaná nová verze System Shock, která byla Po splatnosti v prosinci a stále splatné někdy v roce 2022 a Přizpůsobení systému TV šoku Je to také na kartách, které napsal spisovatel Mortal Kombat Greg Russo.