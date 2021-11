Hráči Random: Animal Crossing objeví neshody v nejnovější aktualizaci

Nintendo vydalo nejnovější bezplatnou aktualizaci obsahu pro Animal Crossing: New Horizons Je toho hodně co rozbalit.

Jedna z položek, která byla přidána, je herní PC a hodně lidí se ozvalo. Není to o velkém prvku, ale to, co se objeví na obrazovkách, se stalo tématem. Pokud budete zírat dostatečně upřeně, možná budete schopni vidět chatovací program a barevný styl stříleček z pohledu první osoby.

Netrvalo dlouho a hráči si uvědomili, že se pravděpodobně jedná o odkaz na Discord a možná i na sérii stříleček od Nintenda, Splatoon (kredit, fluffysmolcloud). Zatímco hra na obrazovce může být FPS, určitě existují zbraně, které vypadají trochu povědomě.

“V žádném případě nesoulad a odkaz Splatoon…”

Discord dokonce zachytil zmínku – s účtem na Twitteru, který uvádí, jak „oficiálně dělá svou práci“:

Odmítněte všechna pozvání serveru od Toma Knocka– Discord (@discord) 5. listopadu 2021

Není překvapením, že řada odpovědí rychle poukázala na jediný oficiální způsob hlasové komunikace na Switch – aplikaci Switch Online a na to, jak by rádi viděli podporu Discord:

„Nintendo označí Discord, ale přiměje vás připojit se k aplikaci NSO Smartphone, abyste mohli používat hlasový chat ve svých hrách“

“Znáte Nintendo, pokud ve své hře zmíníte nesoulad, bylo by skvělé, kdybyste měli vše ve svém systému, bylo by to skvělé, prosím”

I když bychom chtěli, aby to byl jakýsi další level Discord pro Switch, vypadá to jako docela cool velikonoční vajíčko. Všimli jste si nějakých dalších úhledných zmínek, jako je tato v aktualizaci Animal Crossing: New Horizons 2.0? Zanechte komentář níže.