Čeští zákonodárci 28. února přerušili projednávání návrhu zákona o pozastavení tabulky starobních důchodů po maratonském 16hodinovém zasedání dvou populistických opozičních stran.

Pětičlenná středopravicová vláda premiéra Petra Fialy chce snížit navýšení nákladů na důchody tím, že bude penzijní fondy indexovat podle rostoucí inflace v zemi. Je to považováno za součást jejího úsilí o konsolidaci veřejných financí po nákladných vládních opatřeních ke zmírnění dopadů pandemie COVID-19 a nárůstu cen energií po ruské invazi na Ukrajinu.

Průměrný měsíční důchod se od června zvýší na 760 Kč (32,4 eura) místo 1 770 Kč a státní rozpočet by měl letos ušetřit 19,4 miliardy Kč a v roce 2024 33 miliard Kč.

Opozice obviňuje vládu, že se snaží vyrovnat rozpočet na zádech chudých, ačkoli se zdržela podrobností o zvýšení daní nebo jiných škrtech ve výdajích, které by zvolila ke snížení rozpočtového deficitu.

Opoziční strany slíbily, že zablokují přijetí zákona, což přimělo vládnoucí koalici k vyvolání legislativní nouze, která umožní urychlit legislativní kontrolu.

Návrh zákona pravděpodobně nakonec projde, protože koalice má ve dvousetčlenné sněmovně pohodlnou většinu 108, k Ústavnímu soudu jej ale postoupí opozice.

„Čím déle budeme čekat, tím méně času bude trvat, než bude návrh zákona schválen,“ řekla ČT Alena Schillerová, vedoucí delegace populistického ANO kontroverzního miliardáře Andreje Babiše.

Dodal, že zákaz potrvá několik dní poté, co vládní koalice souhlasila s pořádáním nočních zasedání, a tweetoval svou fotku ve spacím pytli ve své kanceláři.

Krajně pravicová a protievropská strana SPD v čele s dalším podnikatelem, z něhož se stal politik Tomio Okamura, zablokovala se svými 20 zástupci.

Vláda uvedla, že je připravena protestovat.

„Jsme na to připraveni, jsem připraven tu být celý týden, i v sobotu a neděli,“ řekl České televizi křesťanskodemokratický ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Návrh zákona se stal vítaným bodem jednání pro ANO, které se vzpamatovává z porážky svého lídra v lednových prezidentských volbách proti armádnímu šéfovi ve výslužbě generálu Petru Pavlovi, nestranickému kandidátovi, který 8. března nahradí svého spojence. Na Pražském hradě Miloš Zeman.

Přestože ANO bylo původně založeno jako „platforma diskvalifikovaných občanů“ proti korupci založené na byznysu, Babiš se nedávno přejmenoval na „prolidové“, aby zachytil zbývající voliče sociálních demokratů, kteří odešli z parlamentu. 2021 poprvé v historii Cheky.

Babiš napadl Fialův kabinet, že nutí „důchodce platit“. [the cabinet’s] Postižení“ v rozhovoru Bravo Na začátku února si připsal vítězství v prezidentských volbách a naznačil, že jeho volební základna z voleb by se mohla promítnout do větší podpory jeho strany ANO. 72 zastupitelů.

Babiš řekl, že „život ve sněmovně se stane peklem“ pro Fialovu alianci a varoval, že zákaz ANO může trvat déle než 270 dní. (EET) Návrh zákona představil v roce 2016, když řídil ministerstvo financí.

Ke zděšení ekonomů volného trhu byla reforma penzijního systému v zemi ze strany politiků dlouho odkládána.

Ekonom veřejných financí Philip Bertold upozornil, že současné politické debatě uniká neefektivita současného „směšného“ důchodového systému, který „nepokrývá růst nákladů pro nízkopříjmové důchodce“, podporuje inflační tlaky a udržuje nespravedlivé rozdíly. Důchod.

„Diskuse [on these issues] Bohužel se konat nebude [parliamentary] Debata bude jinde,“ uvedl Bertold na svém facebookovém profilu.

Zatímco ANO se snaží postavit se do pozice strany rostoucích voličů zasažených energetickou krizí a spirálovitě stoupajícími životními náklady, středopravé strany vládnoucí koalice se drží staromódních neoliberálních představ o snižování rozpočtových deficitů prostřednictvím výdajových škrtů při zachování daní. Nízké, ideje se v české postkomunistické politice v 90. letech a na počátku 21. století prosadily.

Fialova koalice zahrnuje pravicovou ODS, TOP 09, středopravicové Křesťanské demokraty a středovou Pirátskou stranu Starostové a Liberální, která má pouze čtyři zástupce, je však příliš slabá na to, aby zastupovala skutečnou moc v důležitých legislativních řízeních.