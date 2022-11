Američan Brandon Nakashima porazil Čecha Jiřího Lišku a vyhrál finále ATP v Miláně.

Brandon Nakashima porazil Jiřího Lechku 4-3 (7-5), 4-3 (8-6), 4-2 a připsal si titul ATP Finals 2022 v Miláně.

Nakashima, která v roce 2021 vypadla v semifinále, už byla o něco lepší, když se dostala do finále. Mezitím Lehecka hrál turnaj poprvé, loni byl náhradníkem.

Tato dvojice se potkala již ve skupinové fázi tohoto turnaje, kdy Nakashima porazila Lehecka ve dvou setech.

Lehecka ve finále započal svůj sen snů, když prolomil podání Nakašimy. Manžel odtamtud šel hrát hru.

Lehecká měla šanci na podání setu, ale Američance se podařilo vynutit si tiebreaker za stavu 3:3.

Nakashima vzala první set a vyhrála tiebreaker 7-5.

Američan se potýkal se svými 15sekundovými výstřely, což je součást jedinečného formátu Next Generation Championship, ale po celý zápas proti Lehecké vypadal dobře.

Ve druhém to byl podobný příběh, i když tentokrát Nakashima dostal jedinou přestávku.

Tiebreak byl bojovnější, ale Lehecka opět nestačil a Nakashima bral set 4-3 (8-6).

Čech předváděl ve hře větší hlučnost, ale soupeř hrál vyrovnaněji.

Je to skvělá rezerva na zisk titulů a Nakashima v těchto rozhodujících okamžicích zazářil, když postavil dva sety, aby miloval vedení.

Ve třetím setu byl Lehecka brzy zlomen a tentokrát se nedokázal vzpamatovat. V šesté směně, sloužící k udržení naživu ve hře, Lehecka fumlal. Najednou měla Nakashima dva mečboly.

Český hráč přišel zezadu za stavu 15:40 a jak pokračoval v dlouhém běhu, Nakashima vyhrál zápas, set, zápas a titul.

Poté, co v září vyhrál první titul v kariéře na svém domácím turnaji, San Diego Open, Nakashima skvěle doplnil svou sezónu, když porazil Leheckou.

Když mluvil po zápase, Nakashima byl potěšen svým vítězstvím. Řekl: „Být na seznamu předchozích šampionů je velký úspěch. Tento turnaj je velmi dobře uznáván, víte, mladou generací. Jsem velmi šťastný, že jsem vyhrál titul v posledním roce, co jsem zde.“

Soupeř Nakashima měl také dobrý rok, sezonu strávil sestupem ve světovém žebříčku. Počínaje rokem na 141. místě Lehecka dorazil do Milána na 74. místě po působivém roce.

Nakashima se dostala do finále poté, co porazila Brita Jacka Drapera ve čtyřech setech, zatímco Letice stačily čtyři sety, aby předstihla Švýcara Dominica Strickera poté, co skončila v sadě druhá.

Výhra ve finále završila dokonalou sérii pro milánského Nakashimu, který si titul zajistil bilancí 5:0. Ve svých pěti zápasech prohrál jen dva sety v dominantním výkonu napříč turnajem.

Právě tento turnaj běžně objevoval vycházející hvězdy. Stefanos Tsitsipas, Janik Sinner a Carlos Alcaraz získali titul v posledních letech, zatímco Andrey Rublev a Alex de Minaur prohráli ve finále. Každý se stal pravidelným účastníkem pozdějších fází turnajů ATP v následujících sezónách.

Každý z předchozích vítězů se v následujícím roce dostal alespoň do čtvrtfinále velkého turnaje. Bude Nakashima následovat v roce 2023?

